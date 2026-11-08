Cựu thí sinh Olympia tốt nghiệp thủ khoa đại học, bảng điểm toàn A

Bảo đại diện sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp, tháng 6/2026.

Nguyễn Thị Bảo, 22 tuổi, hoàn thành chương trình chuyên ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Thương mại, vào tháng 5/2026.

Cô gái quê Thái Nguyên không chỉ là thủ khoa đầu ra, mà còn là sinh viên duy nhất của khóa 2022-2026 tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy (GPA) 4/4, được UBND TP Hà Nội vinh danh vào ngày 18/11.

“Mục tiêu tốt nghiệp điểm tuyệt đối đã được mình đặt ra từ năm nhất”, Bảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từng đọc rap tại Olympia, chọn ngành học vì thích bán hàng online

Bảo là cựu học sinh trường THPT Phổ Yên (Thái Nguyên). Năm lớp 11, nữ sinh đăng ký dự thi Đường lên đỉnh Olympia. Dù chỉ đứng thứ ba ở trận thi tuần, Bảo gây ấn tượng khi đọc rap để lấy tự tin trước vòng thi khởi động.

“Đó là niềm tự hào nhỏ thời cấp 3, khi mình được lên truyền hình”, nữ sinh chia sẻ.

Bảo từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm lớp 11.

Năm 2022, với 27,5 điểm tổ hợp A01, Bảo trúng tuyển vào trường Đại học Thương mại. Nữ sinh kể trước đó, cô từng cân nhắc học ngành kỹ thuật tại Thái Nguyên giống các anh chị trong gia đình. Đây là hướng đi tương đối ổn định, nhiều cơ hội làm việc bởi có các khu công nghiệp lớn gần nhà.

Tuy nhiên, vì yêu thích doanh, nữ sinh đã tập tành bán giày dép, quần áo cũ (secondhand) trên mạng từ cấp 2. Bảo tự tìm nguồn nhập hàng, chụp ảnh, đăng bán và giao hàng cho khách ngoài giờ học. Công việc này giúp cô có những khoản tiền tiết kiệm đầu tiên, đồng thời làm quen với quản lý hoạt động kinh doanh.

Sau khi cân nhắc và được gia đình động viên, Bảo quyết định chọn ngành Thương mại điện tử vì nhận thấy thị trường kinh doanh trực tuyến đang phát triển mạnh.

Giữ chuỗi GPA 4.0 suốt 8 kỳ

Tuy nhiên, vào đại học, mức học phí và chi phí sinh hoạt tại Hà Nội cao hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Áp lực tài chính khiến Bảo từng nghĩ đến việc thi lại. “Chi phí đắt đỏ hơn nhiều so với việc học tại Thái Nguyên. Sau đó, bố mẹ động viên nên mình quyết định học tiếp, tự nhủ không để trượt môn, tránh lãng phí tiền học”, Bảo kể.

Đặt mục tiêu “không trượt môn” nhưng ngay học kỳ đầu, Bảo đã đạt bảng điểm toàn A. “Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ được 4.0. Bài kiểm tra đầu tiên ở đại học, mình còn nghĩ sẽ bị điểm thấp”, nữ sinh nói. Có thêm động lực và tin mình có thể làm được, Bảo đặt mục tiêu đạt GPA 4.0 trong toàn khóa.

Trong giờ học, nữ sinh tích cực phát biểu xây dựng bài để tích lũy điểm cộng. Bảo cũng thường xung phong làm nhóm trưởng để rèn kỹ năng và nắm kỹ nội dung bài học.

Nữ sinh không đặt ra số giờ học cố định mỗi ngày. Cô ưu tiên nắm kiến thức ngay trong giờ học, sau đó dành thời gian ôn lại những phần chưa hiểu. Với các môn thi tự luận, Bảo thường đọc và hệ thống tài liệu nhiều lần để nhớ nội dung, hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ học thuộc.

Khoảng một tháng trước kỳ thi, Bảo bắt đầu xây dựng kế hoạch ôn tập, mỗi môn phải ôn ít nhất 4-5 ngày để “thấm”. Cô tự làm đề cương từ giáo trình và ngân hàng câu hỏi, thay vì mua tài liệu ôn tập có sẵn.

“Giai đoạn ôn thi khá áp lực, đôi lúc mình cũng bật khóc vì thấy kiến thức nhiều. Có hôm học cả ngày nhưng hôm sau dậy không nhớ gì. Mình lại tiếp tục học, phần nào chưa nhớ thì đọc lại”, Bảo chia sẻ.

Thành tích học tập tốt, Bảo có 10 lần nhận học bổng khuyến khích học tập và học bổng doanh nghiệp.

Vẫn có tiếc nuối

Bên cạnh việc học, Bảo tham gia nghiên cứu khoa học, phần vì có thêm kiến thức, phần vì được cộng điểm rèn luyện, tăng cạnh tranh nhận học bổng. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điều khiến nữ sinh tiếc nuối nhất trong những năm đại học. Cả hai lần đăng ký tham gia, đề tài của nhóm Bảo dừng lại ở mức đăng kỷ yếu cấp khoa (đạt trên 8 điểm), chứ chưa vào vòng xét giải.

Ngoài ra, dù không duy trì việc bán hàng online do bất tiện khi ở trọ, Bảo vẫn đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Cô từng làm gia sư, nhân viên trung tâm tiếng Anh, cộng tác giải đề, biên soạn tài liệu cho công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Có thu nhập từ làm thêm, lại đạt 7/8 kỳ học bổng khuyến khích học tập và 3 học bổng doanh nghiệp, Bảo có thể tự trang trải phần lớn chi phí sinh hoạt.

Đến năm thứ 4, cùng với làm khóa luận tốt nghiệp, nữ sinh đảm nhận vị trí làm việc full-time tại một công ty khởi nghiệp và chính thức trở thành nhân viên quản lý website trước khi ra trường.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Bảo dự định tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại. Xa hơn, nữ sinh mong muốn học thạc sĩ ngành Marketing hoặc Thương mại điện tử để có cơ hội trở thành giảng viên.

Ngọc Bích