Cựu thành viên nhóm nhạc K-pop SISTAR Soyou bất ngờ góp mặt trong show giải trí Việt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Thích là chốt là sự góp mặt của Soyou, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SISTAR. Trong chương trình, Soyou đảm nhận vai trò MC Hàn Quốc, mang đến góc nhìn về xu hướng tiêu dùng tại xứ sở kim chi. Đồng hành cùng Soyou là MC Trần Anh Huy, người đảm nhận vai trò kết nối, dẫn dắt các hoạt động và tạo không khí tương tác sôi nổi giữa các khách mời.

Sự kết hợp giữa hai MC Việt - Hàn không chỉ tạo nên sự giao thoa về văn hóa và phong cách sống mà còn góp phần mang đến những cuộc trò chuyện gần gũi, tự nhiên xoay quanh các xu hướng làm đẹp, thời trang và tiêu dùng của giới trẻ hai nước.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của Cheon Minuk, gương mặt nam được nhiều khán giả chú ý sau chương trình Đảo thiên đường. Với vai trò khách mời đặc biệt, Cheon Minuk sẽ cùng các MC và KOL trải nghiệm sản phẩm, giao lưu và tạo thêm những khoảnh khắc tương tác thú vị.

Chương trình giải trí Thích là chốt chính thức ra mắt khán giả với sự kết hợp giữa ba yếu tố: giải trí, phong cách sống và thương mại. Thông qua hành trình khám phá, trải nghiệm các sản phẩm Hàn Quốc của những nhà sáng tạo nội dung, chương trình mang đến góc nhìn mới về xu hướng tiêu dùng, đồng thời kết nối hoạt động giải trí với mua sắm trực tuyến.

Đồng hành xuyên suốt chương trình là bốn KOL/KOC Việt Nam gồm: Nam Khánh, Kanhy, Reency Ngô và Đoàn Vân Anh (Vanjinka). Đại diện cho những màu sắc nội dung và phong cách khác nhau, các khách mời sẽ trực tiếp tham gia toàn bộ hành trình của show, từ khám phá sản phẩm, lựa chọn món đồ yêu thích đến trải nghiệm và sáng tạo nội dung quảng bá.