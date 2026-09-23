Cựu Thành viên Ngân hàng TMCP Đại Tín được kêu gọi ra đầu thú

Trước đó, ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 86/KLĐTCSKT(P5) và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố bị can Hứa Xường về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Hứa Xường đến cơ quan Công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị can Hứa Xường, cựu Thành viên Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Nếu bị can Hứa Xường tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Bị can Hứa Xường, sinh năm 1952, tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi thường trú: số 6, Công Lý, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là phường Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký tạm trú: số 79 Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: Không xác định (đã xuất cảnh đi Hoa Kỳ ngày 16/1/2017, chưa nhập cảnh trở lại).

Chức vụ trước khi thực hiện hành vi phạm tội: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Trước đó, tháng 5/2026, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và những người liên quan tại Công ty Phú Mỹ.

Trong vụ án này, bị cáo Hứa Xường bị xét xử vắng mặt và bị tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án, Công ty Phú Mỹ do bị cáo Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, được giao khu đất rộng 279.000m² tại khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ.

Trong đó, 240.000m² đất phải được góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu để thực hiện dự án Garden City. Đối với hơn 39.000m² còn lại, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận.

Tòa án xác định, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản thuộc dự án có diện tích 279.000m² này. Công ty cũng không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và không có quyền thế chấp tài sản của dự án.

Theo bản án, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Hứa Thị Phấn, bị cáo Hứa Xường cùng các đồng phạm đã ký biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác để hoàn thiện hồ sơ khống, vay vốn ngân hàng trái quy định.