Cựu thành viên BigBang trước khi kết hôn với bạn gái 20 tuổi

Trong khi G-Dragon, Taeyang và Daesung đang miệt mài trong các chuyến lưu diễn Big Bang 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS trên toàn thế giới, gần nhất ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), một cựu thành viên khác của BigBang là Seungri lại "phủ sóng" truyền thông Hàn và các nền tảng mạng xã hội nhưng lại về chuyện đời tư.

Nam ca sĩ sinh năm 1990 được cho là sắp đón con đầu lòng vào tháng 1/2027. Cựu thành viên BigBang và bạn gái 20 tuổi dự kiến tổ chức đám cưới sau khi em bé chào đời.

Seungri lại gây sốc

Gray News là tờ đưa tin đầu tiên và độc quyền về thông tin cá nhân của Seungri, vào tối 27/10. Theo tờ này, bạn gái nam ca sĩ không hoạt động trong ngành giải trí. Cô năm nay 20 tuổi, đang mang thai con đầu lòng với cựu thành viên BigBang. Cả hai dự kiến chào đón con trai vào tháng 1/2027.

Gray News trích dẫn nguồn tin tin cho biết Seungri và bạn gái đã chuẩn bị nhà tân hôn tại quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi con đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, danh tính bạn gái Seungri cũng như thời điểm cụ thể của lễ cưới chưa được tiết lộ.

Seungri - cựu thành viên BigBang được cho là sắp sửa kết hôn, có con với bạn gái 20 tuổi. Ảnh: Newsen.

Ngoài ra, tờ này đã thu thập được thông tin về chuyện tình cảm của Seungri trong quá trình tìm hiểu vụ nam ca sĩ bị tố cáo hành hung hồi tháng 8. Khi được phỏng vấn về sự việc, Seungri từng đề cập việc bản thân có gia đình cần bảo vệ. Từ chia sẻ này, nhóm phóng viên tiếp tục tìm hiểu và phát hiện thông tin về việc bạn gái anh đang mang thai.

Ngay sau Gray News, hàng loạt tờ báo, truyền thông Hàn đồng loạt đăng tải thông tin nói trên, có thể kể đến như Chosun, Star News, Xports News, Star Today, Maeil Business...

Tờ Maeil Business bình luận: "Thông tin bạn gái Seungri mang thai trước khi kết hôn bất ngờ lan truyền giữa lúc các tranh chấp pháp lý và tin đồn chưa lắng xuống. Đáng nói, thông tin này dường như hoàn toàn trùng khớp với chuỗi hành vi trong quá khứ của nam ca sĩ - người liên tục gây sốc cho công chúng bằng những sự vụ vượt xa mọi tưởng tượng. Chính điều đó khiến công chúng tiếp tục thở dài và để lại bình luận: 'Đúng là Seungri'. Hiện tại, mọi ánh mắt hiện đổ dồn vào việc cựu ngôi sao Kpop này sẽ tổ chức đám cưới như thế nào".

Hiện Seungri chưa có động thái chính thức về thông tin có con và sắp kết hôn với bạn gái 20 tuổi.

Chuỗi bê bối của Seungri

Trước thông tin được cho là có con, sắp kết hôn nổ ra, cựu thành viên BigBang vẫn đang vướng vào ồn ào pháp lý. Seungri bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi (gọi tắt là A) đâm đơn kiện lên Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) với cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng, gồm hành hung, đe dọa và giam giữ. Người này cho biết anh bị nhóm của cựu thần tượng hành hung tại một nhà hàng ở Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul vào năm ngoái.

Trong đơn, A kể ba người trong nhóm Seungri đã đứng chặn lối đi, khiến anh không thể rời khỏi bàn. Người này cáo buộc Seungri cầm chai soju đe dọa và nói những lời liên quan đến xã hội đen, thậm chí đe dọa anh.

Cựu thành viên BigBang liên tục vướng ồn ào những năm qua. Ảnh: SpotTV News.

Theo Chosun, đến ngày 23/10, đại diện pháp lý của Seungri - luật sư Yoon Jae Bin thuộc công ty Luật Surim chính thức lên tiếng về vụ việc. Phía luật sư xác nhận Seungri có cầm chai rượu soju tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng khẳng định anh "không hề vung hay đập chai rượu vào đối phương".

"Seungri đã rót đồ uống cho người đàn ông đó và đưa cho anh ta thông tin liên lạc của mình. Người đàn ông đó không chịu rời đi dù đã được yêu cầu nhiều lần. Vì vậy cả hai bên đã lớn tiếng và đúng là Seungri đã cầm lấy một chai rượu soju", theo luật sư. Tuy nhiên, luật sư Yoon phủ nhận các cáo buộc hành hung, nói rằng: "Đó chỉ là một cuộc xung đột về mặt cảm xúc do sự khiêu khích của người khiếu nại gây ra và không hề có sự xô xát về thể chất".

Phía Seungri cho biết thêm hai bên đã chia tay trong không khí hòa nhã và vẫn nhắn tin qua lại sau đó. Tuy nhiên vài ngày sau, người này đột ngột thay đổi thái độ và nộp đơn tố cáo. Dù đối phương đã liên hệ đề nghị hòa giải, Seungri từ chối và tuyên bố sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ sự thật.

Cơ quan chức năng dự kiến sẽ sớm triệu tập nam ca sĩ để điều tra vụ việc.

Những năm qua, cựu thành viên BigBang liên tục vướng vào ồn ào, lùm xùm. Năm 2024, anh gây bức xúc vì dự tiệc "Burning Sun" ở Indonesia. Người hâm mộ Kpop đã nhanh chóng lên án việc Seungri tham gia một sự kiện được đặt theo tên của hộp đêm nằm trong tâm điểm của vụ bê bối dẫn đến tai tiếng lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Cùng năm, khi phim tài liệu của BBC về Burning Sun ra mắt khiến vụ việc năm nào của Seungri một lần nữa gây phẫn nộ. Nhiều khán giả thậm chí kêu gọi cảnh sát điều tra lại vụ án dù Seungri đã được trả tự do sau hơn một năm 6 tháng ngồi tù.

Tên Seungri nhanh chóng xuất hiện trong danh sách bình chọn những ngôi sao Hàn Quốc tồi tệ nhất năm 2024, theo khảo sát của Joy News 24.

Năm ngoái, Seungri vướng tin đồn sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp khi anh bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện trong một hộp đêm ở Hàng Châu. Song sau đó, nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Anh giải thích: "Tôi không rời Hàn Quốc như lời đồn. Hiện tôi sống tại Hàn Quốc và các chuyến đi nước ngoài chỉ là dự đám cưới bạn bè hoặc nghỉ ngơi cá nhân, không liên quan đến kinh doanh. Tôi không có ý định quay lại ngành giải trí hay văn hóa. Gần đây, tôi chỉ ăn tối với vài người từng làm việc cùng để ôn chuyện cũ, không hề bàn đến dự án nào".

Theo cựu thành viên BigBang, những năm qua, anh chủ yếu dành thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống bình yên. "Tôi xin lỗi vì liên tục gây ồn ào và sẽ thận trọng hơn để tránh tranh cãi, sống có trách nhiệm", anh nói trên Maekyung.

Seungri là một trong số các mảnh ghép của BigBang. Sự nghiệp của Seungri sụp đổ khi anh vướng vào bê bối Burning Sun gây chấn động ngành giải trí Hàn Quốc năm 2019. Nam ca sĩ tuyên bố rời BigBang và giải nghệ sau khi bị điều tra về hàng loạt sai phạm. Anh bị kết tội với 9 tội danh, trong đó có môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài, đánh bạc thường xuyên tại Las Vegas và biển thủ công quỹ.

Seungri ban đầu bị tuyên án 3 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 1 năm 6 tháng. Bản án được Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên vào tháng 5/2022. Anh mãn hạn tù vào tháng 2/2023.