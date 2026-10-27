Cựu thành viên BigBang sắp có con, kết hôn với bạn gái 20 tuổi

Theo tin độc quyền của Gray News, Seungri, cựu thành viên BigBang, được cho là sắp lên chức bố. Bạn gái của nam ca sĩ hiện mang thai bé trai, dự kiến sinh vào tháng 1/2027.

Người phụ nữ này ở độ tuổi 20, không hoạt động trong ngành giải trí. Nguồn tin cho biết Seungri và bạn gái đã chuẩn bị nhà tân hôn tại quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), đồng thời lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi con đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, danh tính bạn gái Seungri cũng như thời điểm cụ thể của lễ cưới chưa được tiết lộ.

Đáng chú ý, Gray News cho biết đã thu thập được thông tin về chuyện tình cảm của Seungri trong quá trình tìm hiểu vụ nam ca sĩ bị tố cáo hành hung hồi tháng 8. Khi được phỏng vấn về sự việc, Seungri từng đề cập việc bản thân có gia đình cần bảo vệ. Từ chia sẻ này, nhóm phóng viên tiếp tục tìm hiểu và phát hiện thông tin về việc bạn gái anh đang mang thai.

Seungri được cho là sắp đón con đầu lòng vào tháng 1/2027 và chuẩn bị kết hôn với bạn gái. Ảnh: New1.

Trước đó, Seungri bị một người đàn ông ngoài 30 tuổi tố cáo hành hung sau khi hai bên xảy ra tranh cãi tại một nhà hàng ở khu Cheongdam-dong, Seoul. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh hai người giằng co cũng được công bố. Ngày 23/10, thông qua luật sư đại diện, Seungri phủ nhận việc dùng chai rượu tấn công hoặc đe dọa đối phương, song thừa nhận đã có hành động thiếu kiềm chế. Vụ việc hiện chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Seungri sinh năm 1990, là thành viên nhỏ tuổi nhất của BigBang, nhóm nhạc ra mắt năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Trong thời gian hoạt động, anh cùng nhóm gặt hái thành công với nhiều bản hit như Haru Haru, Lies, Bang Bang Bang. Bên cạnh hoạt động nhóm, Seungri phát triển sự nghiệp solo với ca khúc Strong Baby và album The Great Seungri (2018).

Tuy nhiên, sự nghiệp của Seungri sụp đổ khi anh vướng vào bê bối Burning Sun gây chấn động ngành giải trí Hàn Quốc năm 2019. Nam ca sĩ tuyên bố rời BigBang và giải nghệ sau khi bị điều tra về hàng loạt sai phạm. Anh bị kết tội với 9 tội danh, trong đó có môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài, đánh bạc thường xuyên tại Las Vegas và biển thủ công quỹ.

Seungri ban đầu bị tuyên án 3 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 1 năm 6 tháng. Bản án được Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên vào tháng 5/2022. Anh mãn hạn tù vào tháng 2/2023.

Sau khi ra tù, Seungri không trở lại hoạt động nghệ thuật chính thức nhưng thường xuyên xuất hiện tại các buổi tiệc và sự kiện ở nước ngoài, đặc biệt tại Đông Nam Á. Tháng 1/2024, anh gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ đưa G-Dragon đến Campuchia trong một sự kiện, đồng thời nhảy theo ca khúc Good Boy của đồng đội cũ. Động thái này khiến Seungri bị chỉ trích vì tiếp tục nhắc đến BigBang sau bê bối.