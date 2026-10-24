Cựu thành viên BIGBANG phủ nhận cáo buộc hành hung

Theo MyDaily, ngày 23/10, luật sư Yoon Jae Bin thuộc Công ty luật Surim - đại diện pháp lý của Seungri (tên thật Lee Seung Hyun) đã đưa ra thông cáo liên quan đến vụ việc xảy ra tại một nhà hàng ở quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua.

Trong thông cáo, luật sư thừa nhận Seungri từng gây ra những tranh cãi trong quá khứ và lấy làm tiếc khi một lần nữa khiến công chúng lo lắng.

Đại diện pháp lý của Seungri đã đưa ra thông cáo liên quan đến vụ việc xảy ra tại một nhà hàng.

"Seungri, với tư cách là người từng gây ra những vụ việc gây tranh cãi, cảm thấy có lỗi vì lại khiến mọi người phải lo lắng. Tuy nhiên, tách biệt với những sai lầm trong quá khứ, sự việc lần này đang được lan truyền không đúng với diễn biến thực tế. Vì vậy, chúng tôi buộc phải giải thích rõ", luật sư cho biết.

Theo lời trình bày từ phía Seungri, sự việc bắt đầu khi nam ca sĩ đang dùng bữa cùng nhóm bạn tại một nhà hàng ở Gangnam. Khi đó, một người đàn ông không quen biết bất ngờ tiếp cận và đề nghị được ngồi chung bàn. Seungri cùng những người đi cùng được cho là đã nhiều lần từ chối. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không chịu rời đi, khiến hai bên xảy ra tranh cãi.

Đáng chú ý, phía Seungri thừa nhận nam ca sĩ đã cầm một chai rượu soju trong lúc tức giận. Tuy nhiên, luật sư khẳng định Seungri không hề vung chai rượu về phía đối phương hay dùng chai đánh người này.

Theo đại diện pháp lý, dù hành động cầm chai rượu trong lúc nóng giận là không phù hợp, sự việc không dẫn đến hành vi hành hung hoặc đe dọa như nội dung tố cáo. Bên cạnh đó, phía Seungri còn đưa ra những thông tin liên quan đến người nộp đơn tố cáo.

Theo luật sư, ngay trong ngày xảy ra vụ việc, người đàn ông này từng gửi tin nhắn với nội dung muốn gặp gỡ và trao đổi về công việc kinh doanh. Tuy nhiên, vài ngày sau, người này được cho là đã thay đổi thái độ và yêu cầu một khoản tiền dàn xếp.

Đại diện Seungri cho rằng lời khai của người tố cáo cũng như một số thông tin được truyền thông đăng tải trước đó có những chi tiết không đúng với hành động thực tế của nam ca sĩ.

"Trong lời khai của người tố cáo và những bài báo trước đây có nhiều lời nói, hành động mà Seungri chưa từng thực hiện", phía luật sư khẳng định.

Đại diện pháp lý cũng cho biết người tố cáo từng đề nghị giải quyết vụ việc thông qua thỏa thuận. Tuy nhiên, Seungri quyết định không chấp nhận cách giải quyết đòi hỏi bản thân phải thừa nhận những hành vi mà anh khẳng định mình không thực hiện. Thay vào đó, phía nam ca sĩ đã nộp các tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra nhằm làm rõ diễn biến sự việc.

Trước đó, người tố cáo đã gửi đơn đến Đồn cảnh sát Gangnam, Seoul, với nội dung cho rằng Seungri có hành vi đe dọa mình bằng chai rượu soju. Vụ việc được điều tra theo cáo buộc hành hung đặc biệt, liên quan đến hành vi sử dụng vật dụng có khả năng gây nguy hiểm.

Phía Seungri thừa nhận nam ca sĩ đã cầm một chai rượu soju trong lúc tức giận.

Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiến hành điều tra và chưa công bố kết luận cuối cùng. Những thông tin do phía Seungri đưa ra mới là lời trình bày từ một bên liên quan, chưa được cơ quan chức năng xác nhận đầy đủ.

Seungri từng là thành viên nhóm nhạc BIGBANG trước khi rời làng giải trí sau những bê bối pháp lý gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Vì vậy, thông tin nam ca sĩ tiếp tục bị tố cáo trong một vụ việc mới nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù phía Seungri đã lên tiếng phủ nhận hành vi hành hung, diễn biến và trách nhiệm pháp lý của các bên vẫn cần chờ kết quả điều tra chính thức từ cảnh sát.