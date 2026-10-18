Cựu thành viên AOA bất ngờ xuất hiện trong trang phục bệnh nhân, loạt ảnh gây lo lắng

Theo MyDaily, ngày 14/10, Jimin đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc gần đây. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không đính kèm bất kỳ lời giải thích nào về nội dung các bức hình. Trong số những hình ảnh được công bố, một bức ảnh cho thấy nhiều lon bia nằm rải rác trên sàn nhà. Ở một bức ảnh khác, Jimin xuất hiện trong bộ trang phục dành cho bệnh nhân.

Jimin xuất hiện trong bộ trang phục dành cho bệnh nhân khiến nhiều khán giả lo lắng.

Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là đôi boots màu nâu có thiết kế giống nhau xuất hiện trong cả hai bức ảnh. Chi tiết này khiến nhiều người tò mò về hoàn cảnh chụp hình cũng như mối liên hệ giữa những khoảnh khắc được nữ ca sĩ đăng tải. Tuy nhiên, Jimin chưa đưa ra lời giải thích cụ thể về loạt ảnh.

Sự việc càng thu hút sự quan tâm khi những chia sẻ trước đây của cựu thành viên AOA về giai đoạn khủng hoảng tinh thần bất ngờ được nhắc lại. Cụ thể, vào tháng 6, trước thời điểm phát hành album solo, Jimin từng thẳng thắn tiết lộ bản thân đã trải qua quãng thời gian căng thẳng nghiêm trọng, đến mức phải tìm đến rượu để có thể ngủ.

Nữ ca sĩ khi ấy chia sẻ: "Tôi vốn là người không thể uống rượu suốt cả tháng, vậy mà khi đó, ngày nào tôi cũng phải uống mới có thể ngủ được. Bởi vì thuốc cũng không giải quyết được vấn đề".

Jimin còn kể rằng sau khi hoàn thành một buổi quay MV, cô đã bật khóc liên tục trong khoảng 20 phút. Áp lực tinh thần quá lớn cũng từng khiến nữ ca sĩ có hành động liên tục cắn vào tay mình. Những trải lòng này khiến người hâm mộ thêm lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh nhiều lon bia trong bài đăng mới nhất.

Dù vậy, truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng xác nhận những lon bia xuất hiện trong ảnh có liên quan trực tiếp đến thói quen sử dụng rượu mà Jimin từng đề cập. Bên cạnh đó, hồ sơ khám bệnh được nữ ca sĩ chia sẻ cũng trở thành chủ đề được chú ý.

Theo thông tin trong hồ sơ, Jimin từng gặp tai nạn té ngã vào tháng 4, dẫn đến chấn thương ở vùng đùi trái. Gần đây, cô tiếp tục đến cơ sở y tế thăm khám do cảm thấy khó chịu ở vùng cổ, thắt lưng và xương chậu.

Theo thông tin trong hồ sơ, Jimin từng gặp tai nạn té ngã vào tháng 4, dẫn đến chấn thương ở vùng đùi trái.

Đối với chấn thương ở đùi, nhân viên y tế nhận định nữ ca sĩ có thể tiếp tục theo dõi tình trạng nếu không xuất hiện triệu chứng đau. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Jimin có thực sự phải nhập viện hay không, cũng như địa điểm chụp bức ảnh cô mặc trang phục bệnh nhân.

Trước những thông tin chưa được làm rõ, nhiều người hâm mộ đã để lại lời động viên dưới bài đăng của nữ ca sĩ. Một số bình luận viết: "Mong chị sớm khỏe lại", "Hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé".

Jimin sinh năm 1991, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2012 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ AOA. Sau khi rời nhóm vào năm 2020, cô tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với vai trò nghệ sĩ solo.

Jimin ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2012 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ AOA.

Ở thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe cụ thể của Jimin vẫn chưa được công bố. Người hâm mộ đang chờ đợi những thông tin chính thức từ nữ ca sĩ, đồng thời gửi lời chúc cô giữ gìn sức khỏe và sớm ổn định cuộc sống.