Cựu thanh niên xung phong xã Dân Hòa đẩy mạnh hoạt động 'Nghĩa tình đồng đội'

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Dân Hoà Nguyễn Thị Yên phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Dân Hòa lâm thời Nguyễn Thị Yên nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I đánh dấu bước phát triển mới sau khi sáp nhập địa giới hành chính của tổ chức Hội Cựu TNXP xã. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trước; xác định phương hướng, chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Ban Chấp hành Hội.

Báo cáo Đại hội cho biết, Hội Cựu TNXP xã Dân Hòa hiện có 340 hội viên, gồm 95 đồng chí hoạt động trước năm 1975 và 245 đồng chí hoạt động sau năm 1975, sinh hoạt tại 5 chi hội. Nhiệm kỳ qua, dù gặp khó khăn do hội viên phần lớn đã cao tuổi, Hội vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao: 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hội tích cực tham mưu giải quyết chế độ chính sách, chăm lo thăm hỏi, mừng thọ hội viên; hỗ trợ sửa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Bảo Lâm

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, với phương châm “Đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới sáng tạo”, Hội đặt mục tiêu củng cố tổ chức, phát triển hội viên mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”...

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của Hội Cựu TNXP xã Dân Hòa trong thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội và năng lực cán bộ Hội...

Lãnh đạo xã Dân Hòa tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Bảo Lâm

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cựu TNXP xã Dân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Quốc Đạt nhấn mạnh, dẫu tuổi cao sức yếu các cựu TNXP vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, chăm lo đời sống hội viên và tích cực xây dựng quê hương sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí đề nghị Hội tiếp tục giữ gìn truyền thống vẻ vang; tăng cường chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chủ động tham mưu giải quyết triệt để các tồn đọng về chế độ chính sách cho hội viên; duy trì hiệu quả quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn; đồng thời phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Bảo Lâm

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Yên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Dân Hòa.