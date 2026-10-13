Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế: Cần thêm lực đẩy về vốn

Để những mô hình tiếp tục phát triển, lan tỏa tinh thần tương trợ và giúp thêm nhiều hội viên vươn lên, việc tháo gỡ khó khăn về vốn, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vay ưu đãi đang trở thành yêu cầu thiết thực từ thực tiễn phong trào.

Từ ý chí vượt khó đến những mô hình kinh tế hiệu quả

Đồng chí Phạm Hải Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội (ngồi giữa) tại Không gian trưng bày quạt Chàng Sơn của gia đình cựu TNXP Nguyễn Thị Tuấn. Ảnh: PV

Rời chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu TNXP Thủ đô phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe, điều kiện gia đình và nguồn lực phát triển kinh tế. Vượt lên những trở ngại ấy, bằng ý chí kiên cường được tôi luyện qua những năm tháng cống hiến cho đất nước, nhiều người đã chủ động tìm hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, từng bước khẳng định vị trí trong đội ngũ doanh nhân Thủ đô.

Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng, các hội viên không chỉ phát huy tinh thần tự lực, tự cường để làm giàu chính đáng mà còn tạo việc làm, hỗ trợ đồng đội và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Với họ, thành công không chỉ được đo bằng thu nhập hay quy mô sản xuất, mà còn ở những cơ hội sinh kế được tạo ra và số phận những người đồng đội được tiếp thêm động lực vươn lên.

Những cựu TNXP Thủ đô làm kinh tế giỏi gặp mặt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Nguyệt Ánh

Những con số từ phong trào đã cho thấy rõ hiệu quả đó. Toàn thành phố hiện có 2.374 cựu TNXP được suy tôn là những người sản xuất, kinh doanh giỏi, có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Các hội viên này trực tiếp giải quyết việc làm cho 3.923 lao động là cựu TNXP và con cháu hội viên.

Đằng sau kết quả ấy là sự phát triển của những mô hình kinh tế đa dạng, gắn với điều kiện và thế mạnh của từng địa phương. Đến nay, các cấp Hội Cựu TNXP thành phố đã xây dựng, duy trì 114 mô hình kinh tế hiệu quả trong các lĩnh vực, như: Sản xuất, chế biến nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ, kinh doanh vận tải, kinh tế trang trại, nhà vườn, hợp tác xã và các câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế.

Ở xã Chương Mỹ, Công ty Thương mại SA Việt Nam do cựu TNXP Nguyễn Danh Hùng làm giám đốc là một trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Từ nguồn nguyên liệu, như: Tre, mây, cói, gỗ, bèo và các loại lá, những người thợ thủ công đã tạo nên các sản phẩm giỏ, khay, đèn trang trí tinh xảo, kết hợp công năng sử dụng với giá trị thẩm mỹ. Mỗi sản phẩm không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần gìn giữ tinh hoa nghề thủ công truyền thống. Nhiều sản phẩm của công ty đã vươn ra thị trường quốc tế, mở rộng cơ hội phát triển cho nghề thủ công mỹ nghệ địa phương.

Tại xã Tây Phương, bà Nguyễn Thị Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình gắn với gìn giữ nghề truyền thống. Với mô hình quạt Chàng Sơn, bà đã góp phần khôi phục sức sống cho nghề làm quạt giấy, đưa sản phẩm thủ công truyền thống đến gần hơn với thị trường và người tiêu dùng. Không chỉ tâm huyết bảo tồn di sản làng nghề, bà còn tận tụy với công tác Hội, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Mô hình kinh tế của bà vì thế không chỉ mang lại giá trị thu nhập mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng và nghĩa tình đồng đội.

Từ những mô hình trên có thể thấy, phát triển kinh tế đối với cựu TNXP không đơn thuần là câu chuyện làm giàu cho gia đình. Đó còn là cách phát huy kinh nghiệm, sức lao động và tinh thần tương trợ để tạo sinh kế cho cộng đồng. Tuy nhiên, để ngày càng có nhiều hội viên tham gia phong trào, bên cạnh ý chí và kinh nghiệm, nguồn lực tài chính vẫn là một trong những điều kiện quan trọng cần được tháo gỡ.

Gỡ nút thắt về vốn, nhân rộng tinh thần tương trợ

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Văn Đính, gần 4 vạn cựu TNXP Thủ đô là nguồn lực quý cần được phát huy hiệu quả thông qua việc tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Trong bối cảnh phát triển mới, Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội cần chủ động đổi mới tư duy, vận dụng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và hội viên, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tiễn phát triển doanh nghiệp của bản thân, ông Nguyễn Danh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Thành hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Chương Mỹ, Giám đốc Công ty Thương mại SA Việt Nam cho rằng, quá trình triển khai, khả năng tiếp cận vốn là vấn đề cần được tháo gỡ.

"Vay vốn bằng cách thế chấp "sổ đỏ" không phải quá khó, nhưng lãi suất cao có thể tạo áp lực lớn đối với người sản xuất, kinh doanh, nhất là những người muốn mở rộng quy mô hoặc đầu tư phát triển hướng đi mới. Trong khi đó, không ít cựu TNXP có kinh nghiệm, có quyết tâm làm kinh tế nhưng hạn chế về nguồn lực tài chính. Nếu chỉ dựa vào vốn tự có hoặc các khoản vay thương mại với lãi suất cao, khả năng mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm sẽ bị hạn chế", ông Nguyễn Danh Hùng chia sẻ. Vì vậy, ông Hùng cho rằng Nhà nước cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ vốn ưu đãi phù hợp hơn với đối tượng cựu TNXP, giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, từ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Hội cấp xã, ông Nguyễn Danh Hùng bày tỏ sẵn sàng đứng ra tín chấp thêm cho những hội viên có nhu cầu vay vốn, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và đủ điều kiện. Theo ông, nếu có cơ chế phù hợp, sự đồng hành của tổ chức Hội cùng nguồn vốn ưu đãi sẽ giúp nhiều hội viên có thêm cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm cho người thân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gắn với nghĩa tình đồng đội, bà Nguyễn Thị Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Phù Đổng nhấn mạnh, vai trò của mô hình kinh tế trang trại - gia đình trong khai thác nguồn lực sẵn có, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cựu TNXP.

Thực tế cũng cho thấy, nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội tại các xã, phường đã được vận động, tích lũy hơn 21 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn lượt hội viên vay vốn không tính lãi để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững. Đây là nguồn lực có ý nghĩa thiết thực, song để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng đa dạng, việc kết nối thêm các nguồn vốn hợp pháp, mở rộng quan hệ hợp tác với chính quyền địa phương, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các hội nghề nghiệp vẫn rất cần thiết. Khi nguồn vốn được khơi thông và thị trường được mở rộng, sẽ tạo nên mối liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các mô hình kinh tế của cựu TNXP, biến tinh thần nghĩa tình thành hành động cụ thể.