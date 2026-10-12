Cựu thanh niên xung phong Hà Nội phát huy tinh thần doanh nhân thời bình

Đây là dịp tôn vinh những hội viên năng động, vượt khó phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng đội vươn lên trong cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống doanh nhân Việt Nam, khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng cho biết, hòa chung vào sự phát triển của đội ngũ doanh nhân Thủ đô, các hội viên Cựu TNXP đã phát huy tinh thần vượt khó, năng động trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa nghĩa tình đồng đội.

Từ năm 2022 đến nay, các cấp Hội cựu TNXP thành phố Hà Nội đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thực hiện an sinh xã hội. Nổi bật là việc trồng hơn 7.000 cây xanh các loại; đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tham gia quản lý, tu bổ 171 công trình, phần việc do cựu TNXP đảm nhận.

Hội viên chia sẻ những tấm gương năng động, vượt khó phát triển kinh tế, đồng thời giúp đỡ đồng đội vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: PV

Cùng với đó, phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội” cũng được các cấp Hội quan tâm triển khai, thu hút hội viên tham gia trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, Hội có 114 mô hình kinh tế của hội viên, hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh vận tải hàng hóa; kinh tế trang trại, nhà vườn và hợp tác xã.

Các mô hình góp phần phát huy kinh nghiệm, năng lực sản xuất, kinh doanh của hội viên, tạo động lực để những người từng trải qua khó khăn tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, nhiều hội viên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng đội trong quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong Hội.

Điểm đáng chú ý của phong trào là mục tiêu làm kinh tế gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Các câu lạc bộ, mô hình kinh tế không chỉ tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thông qua việc biểu dương, động viên các điển hình tiêu biểu, Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến khích hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động sáng tạo và truyền thống nghĩa tình đồng đội. Qua đó, mỗi mô hình làm kinh tế giỏi không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa những việc làm nhân văn, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.