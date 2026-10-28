Cứu thành công bệnh nhi nguy kịch vì cúm A biến chứng viêm cơ tim tối cấp

Các y bác sĩ thực hiện kỹ thuật ECMO cấp cứu bệnh nhi.

Ngày 28/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), các bác sĩ vừa cứu thành công bệnh nhi P.T.D. A (7 tuổi, ngụ Cần Thơ), bị sốc tim, viêm cơ tim tối cấp và phù phổi cấp do nhiễm cúm A nặng.

Trước đó, bệnh nhi khởi phát bệnh chỉ với các triệu chứng thông thường như ho khan, sổ mũi và sốt cao liên tục kém đáp ứng với thuốc hạ sốt. Đến ngày hôm sau, tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn khi bé xuất hiện mệt mỏi, khó thở dữ dội, tím tái và có biểu hiện trụy tim mạch.

Gia đình khẩn trương đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, truyền thuốc vận mạch tích cực và hội chẩn chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 17h ngày 12/10 trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Khi nhập khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, môi tái, trụy tim mạch và sốc tim nặng. Trước chẩn đoán bệnh nhi bị phù phổi cấp, sốc tim và viêm cơ tim tối cấp, các ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết động học rồi chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực. Do tình trạng suy hô hấp diễn biến xấu, chức năng co bóp cơ tim giảm trầm trọng gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim cao, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực được huy động khẩn cấp, chạy đua với thời gian để thiết lập hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm hỗ trợ trái tim đang co bóp rất yếu ớt của bệnh nhi. Song song đó, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, thực hiện lọc máu liên tục nhằm ổn định chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokin.

Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy bệnh nhi nhiễm cúm A nặng nên được chỉ định dùng ngay thuốc kháng vi rút đặc trị. Sau gần 12 ngày chạy ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan của bé đã cải thiện rõ rệt, được cai ECMO thành công, sáng 23/10 với sự hỗ trợ của bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê.

Hiện, bệnh nhi được cai máy thở và phục hồi hoàn toàn các chức năng cơ thể.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, lưu ý, hiện nay đang là mùa cúm, bệnh chủ yếu do các chủng cúm mùa A và B gây ra. Cúm mùa thường biểu hiện nhẹ với các triệu chứng khởi phát đột ngột như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, riêng trẻ em có thể kèm theo buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Phần lớn người bệnh chỉ sốt từ 3 đến 5 ngày, ho kéo dài rồi tự hồi phục.

Tuy nhiên, một số trường hợp có thể tiến triển thành cúm nặng với các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch và tổn thương đa cơ quan gồm suy gan, suy thận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Do đó, khi người mắc cúm xuất hiện các dấu hiệu nặng như khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác hoặc trụy tim mạch với biểu hiện tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh nhẹ, gia đình cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức.

“Đặc biệt, người dân tuyệt đối không được tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút hay kháng sinh, vì việc dùng thuốc không đúng chỉ định có thể dẫn đến gia tăng tình trạng kháng thuốc và gặp các tác dụng phụ nguy hiểm do thuốc gây ra”, BS Quang khuyến cáo.