Cứu thành công bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch, vỡ gan độ V, vỡ tụy, vỡ thận

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bệnh nhân L.T.N. (16 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An) bị tai nạn giao thông, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận hàng loạt tổn thương phức tạp: vỡ gan độ V, tổn thương tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan, vỡ tụy độ IV, vỡ thận trái cùng chấn thương gãy chân.

Ngoài ra, bệnh nhân bị tổn thương các mạch máu lớn tại gan nên mất máu cấp trong ổ bụng, rơi vào tình trạng sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, triển khai phẫu thuật cấp cứu, đồng thời huy động máu và các chế phẩm máu để hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất máu.

Để kịp thời cấp cứu, duy trì sự sống cho bệnh nhân, các bác sĩ khoa Ngoại Thận, Tiết niệu tiến hành cắt thân đuôi tụy, bảo tồn lách; đồng thời ê-kíp thực hiện phẫu thuật khâu bảo tồn thận. Trong suốt quá trình phẫu thuật, người bệnh được truyền lượng lớn khối hồng cầu và các chế phẩm máu để bù lượng máu mất, hỗ trợ duy trì tuần hoàn và kiểm soát tình trạng xuất huyết.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức Ngoại khoa để theo dõi và điều trị tích cực, sau đó chuyển về khoa Ngoại Tổng hợp 1 khi tình trạng tiến triển ổn định. Quá trình hồi phục ghi nhận những chuyển biến tích cực, các ống dẫn lưu ổ bụng lần lượt được rút.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính tổn thương gan, thận của bệnh nhân.

Sau khi các tổn thương tạng được xử trí và tình trạng sức khỏe cho phép, người bệnh tiếp tục được chuyển đến khoa Chấn thương Chỉnh hình để tiếp tục điều trị tổn thương gãy chân do tai nạn.

TS. BSNT Nguyễn Huy Toàn – Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, đối với ca bệnh này, thách thức lớn nhất của đội ngũ y tế là bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc, mất máu, tổn thương đa cơ quan. Do đó, vấn đề phẫu thuật đặt ra là cần kích hoạt các chuyên khoa liên quan kết hợp với chuẩn bị máu để phục vụ phẫu thuật cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp cắt gan, cắt toàn bộ cuống gan, cắt mu gan, khâu toàn bộ tĩnh mạch cửa, kết hợp khâu tĩnh mạch trên gan. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt gân nuôi tụy, bảo tồn lách cho bệnh nhân. Ngoài ra, khoa Ngoại tổng hợp kết hợp với khoa Thận tiết niệu tiến hành khâu thận cho bệnh nhân, bảo tồn chức năng thận. Sau thời gian điều trị, hiện bệnh nhân đã xuất viện và hồi phục sức khỏe.

Đây là trường hợp đa chấn thương với nhiều tổn thương tạng nghiêm trọng, diễn biến nguy kịch, kết quả điều trị cho thấy vai trò quan trọng của việc tiếp nhận, đánh giá tổn thương kịp thời, phẫu thuật cấp cứu chuyên sâu, hồi sức tích cực và phối hợp đa chuyên khoa.