Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh tiếp nhận thông tin từ các ngư dân - Ảnh: N.M

Cụ thể, vào lúc 19 giờ ngày 21/11, tàu cá QB-98163-TS, do ông Hoàng Minh (SN 1983, trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động trên biển thì bị phá nước dẫn đến chìm tàu. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 6 thuyền viên.

Phát hiện sự việc, tàu cá mang số hiệu QB-98670-TS do ông Phạm Văn Đông (SN 1975, trú tại thôn Tân Xuân, phường Ba Đồn) làm chủ kiêm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận, cứu toàn bộ 6 thuyền viên. Nhờ đó, không có thiệt hại về người.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thăm hỏi, động viên ngư dân Hoàng Minh (bên phải) và ngư dân Phạm Văn Đông (ở giữa) Ảnh: N.M

Vị trí tàu chìm cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý. Toàn bộ tàu cá QB-98163-TS cùng ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá khai thác trên tàu bị chìm hoàn toàn.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã gặp gỡ các ngư dân tham gia cứu tàu và những người được cứu để thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước sự cố xảy ra; đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, chỉ đạo.