Cứu thành công 4 ngư dân Mũi Né trên tàu cá bị chìm

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Mũi Né, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 21/10, tàu cá CT 00787 TS hành nghề hậu cần nghề cá do ông Nguyễn Hải Đăng (SN 1990, trú tại ấp Mỏ Ó, Trần Đề, TP Cần Thơ) làm thuyền trưởng đã tiếp cận và vớt thành công 4 người gặp nạn tại khu vực tàu cá bị chìm.

Tàu cá của ngư dân Mũi Né tại vị trí bị chìm

Qua trao đổi với thuyền trưởng tàu cứu nạn, lực lượng chức năng xác định tình trạng sức khỏe của cả 4 thuyền viên gặp nạn hoàn toàn ổn định. Dự kiến, tàu cá CT 00787 TS sẽ đưa các ngư dân về cập cảng Trần Đề, TP Cần Thơ vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 23/10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Mũi Né đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ. Đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp xuống gia đình chủ tàu cá là bà Nguyễn Thị Tuyết Miều để nắm tình hình, thăm hỏi và động viên thân nhân. Đồng thời, lực lượng biên phòng tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng tàu cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và gia đình để cập nhật kịp thời diễn biến, sẵn sàng các phương án hỗ trợ khi ngư dân về đến đất liền.

Trước đó, như đã đưa tin, tàu cá BTh 80712TS có công suất 56 CV, dài 12,3 m, hành nghề câu, do ông N.V.H. (SN 1982, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. Tàu có 4 lao động, xuất bến đi khai thác hải sản lúc 2 giờ ngày 19/10. Đến khoảng 15 giờ ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện tích cực tìm kiếm, cứu nạn.