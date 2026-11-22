Qua thông tin liên lạc bằng điện thoại, được biết hai thanh niên vào khu vực khe Suối Cày chơi từ khoảng 12 giờ trưa ngày 20-11. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước suối bất ngờ dâng cao, dòng chảy xiết khiến cả hai bị cô lập giữa khe. Rất may, hai người đã kịp thời trú tại vị trí cao, nơi nước chưa dâng tới, nhưng nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi luôn thường trực nếu không được ứng cứu kịp thời.

Vượt mưa lũ trong đêm, các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của UBND phường Hải Vân đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng tham gia gồm: Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và lực lượng tại địa phương Tổ dân phố Nam Mỹ.

Các lực lượng khẩn trương triển khai đội hình, tổ chức tiếp cận khu vực 2 thanh niên mắc kẹt tại khe Suối Cày.

Bắt đầu từ 21 giờ 00 phút ngày 20-11, trong điều kiện trời tối, mưa lớn, địa hình khe suối hiểm trở, nước chảy xiết, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức tiếp cận khu vực người dân mắc kẹt, đánh giá tình hình, xây dựng phương án và triển khai các biện pháp cứu hộ an toàn. Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, không quản ngại hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đã kiên trì triển khai nhiệm vụ trong đêm. Đến 1 giờ 20 phút ngày 21-11, sau hơn 4 giờ nỗ lực, các lực lượng đã giải cứu thành công, đưa cả 2 thanh niên ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và tinh thần hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền, nhân dân địa phương phường Hải Vân.

PHƯƠNG KIẾM