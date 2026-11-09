Cứu thành công 2 người dân bị lũ cuốn

Mưa lớn gây ngập tại nhiều khu dân cư ở xã Công Chính.

Đáng chú ý, trong sáng 9/11, lực lượng Công an xã Công Chính phối hợp với người dân kịp thời cứu thành công 2 người bị nước lũ cuốn trôi khi đi tìm trâu tại khu vực cầu sông Chuồng.

Theo Trung tá Phạm Hữu Công, Trưởng Công an xã Công Chính, khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã đã nhanh chóng huy động tổ phản ứng nhanh triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn và đưa cả 2 người vào nơi an toàn.

Công an xã Công Chính giải cứu người dân bị lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Công Chính, tính đến 18 giờ ngày 9/11, mưa lớn đã gây ngập tại nhiều khu dân cư, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, lập rào chắn tại các vị trí nguy hiểm, không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Tại một số điểm, đất đá sạt trượt xuống đường, người dân đã chủ động thuê máy móc, phương tiện thu dọn, khắc phục, bảo đảm giao thông.

Mưa lớn cũng gây sạt lở khoảng 200 m đường tại thôn Phú Đa, 1,1 km đường tại thôn Tam Hòa và 50 m đường tại thôn Tân Luật.

UBND xã Công Chính đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó với các hình thái thiên tai; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước khi sử dụng thuyền nhỏ đánh bắt cá, bảo đảm an toàn điện trong điều kiện giông lốc, ngập lụt và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản.