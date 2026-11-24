Các bác sĩ Khoa Ngoại Niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa cấp cứu, điều trị thành công trường hợp sỏi niệu quản gây tắc nghẽn trên thận độc nhất, giúp người bệnh bảo tồn quả thận còn lại.

Bệnh nhân là ông N.V.H. (58 tuổi, ngụ Đồng Tháp), có tiền sử cắt thận trái tận gốc do ung thư cách đây khoảng 9 năm.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, người bệnh được phát hiện sỏi thận phải và được tư vấn chụp CT để đánh giá tình trạng, xây dựng phương án điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân chưa đồng ý thực hiện.

Một tháng trước nhập viện, ông bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng hông lưng phải. Khi kiểm tra tại tuyến trên, bác sĩ phát hiện sỏi kẹt ở niệu quản phải đoạn lưng, gây thận ứ nước và suy giảm chức năng thận. Dù đã được phát hiện tổn thương, người bệnh tiếp tục trì hoãn can thiệp.

Chỉ đến khi cơn đau tăng dần, lượng nước tiểu giảm rõ rệt, bệnh nhân mới đến bệnh viện thăm khám.

Thận độc nhất của bệnh nhân bị sỏi gây tắc nghẽn đường tiết niệu - Ảnh BVCC

Kết quả kiểm tra cho thấy, thận phải đã ứ nước độ II. Đáng chú ý, có tới 3 viên sỏi kẹt tại niệu quản đoạn lưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. Chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, người bệnh đã ở giai đoạn IV của bệnh thận mạn.

Trước nguy cơ mất chức năng quả thận duy nhất, các bác sĩ Khoa Ngoại Niệu quyết định đặt ống thông JJ cấp cứu nhằm giải áp đường tiết niệu, tạo đường dẫn lưu nước tiểu và bảo vệ chức năng thận.

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Khi sức khỏe và chức năng thận ổn định hơn, sau 3 ngày, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, vết mổ khô, sức khỏe ổn định.

Đáng chú ý, chức năng thận của bệnh nhân cải thiện từ bệnh thận mạn giai đoạn IV lên giai đoạn IIIa.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, BSCKII. Mai Hoàng Khoa, Trưởng khoa Ngoại Niệu khuyến cáo, những người chỉ còn một quả thận cần đặc biệt thận trọng khi phát hiện sỏi tiết niệu. Việc thăm khám, đánh giá và điều trị đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chức năng thận.

Người bệnh cần tái khám định kỳ, theo dõi chức năng thận và lượng nước tiểu, tuân thủ chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng bệnh. Đặc biệt, không tự ý uống quá nhiều nước khi đang suy thận hoặc tiểu ít; không sử dụng thuốc giảm đau, thuốc Nam hay các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có ý kiến bác sĩ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng, sốt, tiểu máu hoặc lượng nước tiểu giảm bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế kiểm tra sớm, không chờ triệu chứng tự thuyên giảm.