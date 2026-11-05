Cựu thần đồng bơi lội Hong Kong thành tác giả sách

Sinh năm 1993 tại Toronto (Canada), cựu vận động viên bơi lội Yvette Kong Man-yi chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) khi mới 6 tháng tuổi. Năm 3 tuổi, cô mắc bệnh Kawasaki nghiêm trọng, căn bệnh có thể gây tổn thương tim và mạch máu. Cô từng trải qua nhiều ngày nằm viện, bao gồm lần phải chọc kim vào lưng để kiểm tra tủy xương, nhằm loại trừ khả năng mắc ung thư. Cũng trong năm 1996, mẹ đăng ký cho Kong học bơi để trang bị kỹ năng sinh tồn. Ban đầu, cô không phải đứa trẻ có năng khiếu vận động. Trên cạn, Kong thường chậm chạp, mất tập trung và gặp khó khăn với những nhiệm vụ đơn giản. Song dưới nước, cô tìm thấy một thế giới khác.

Khi 11​​ tuổi, Kong lần đầu đại diện Hong Kong thi đấu tại một giải liên trường ở Macau. Hai năm sau, cô phá kỷ lục Hong Kong ở nội dung 100 m bơi ếch. Năm tiếp theo, cô tiếp tục lập kỷ lục ở nội dung 200 m. Từ một cô bé yêu thích bơi lội, Kong nhanh chóng trở thành tài năng trẻ được kỳ vọng. Tuy nhiên, cô hụt suất dự Olympic Bắc Kinh 2008 ở nội dung 200 m bơi ếch. Từ thời điểm đạt đỉnh phong độ, thành tích của cô gần như chững lại. Suốt 6 năm tiếp theo, dù tập luyện chăm chỉ và bước vào những môi trường cạnh tranh cao, Kong vẫn không thể cải thiện tốc độ một cách đáng kể

Cơ hội dự Olympic London 2012 cũng không thành hiện thực khi quy định vòng loại thay đổi, khiến cô chỉ nằm trong danh sách chờ. Từ năm 2012 đến 2015, Kong theo học ngành khoa học nhận thức tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) bằng học bổng thể thao. Song ngay cả trong môi trường đào tạo hàng đầu, cô vẫn cảm thấy sự nỗ lực của bản thân không mang lại kết quả như kỳ vọng. Đến năm thứ hai, cô thậm chí không đủ điều kiện tham dự giải vô địch của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA).

Cảm giác cơ thể không thể đáp ứng yêu cầu tập luyện khiến Kong quyết định nói với huấn luyện viên về việc dừng lại. Những cảm xúc từng bị kìm nén trong nhiều năm bất ngờ bộc phát. Cô có lúc bật khóc ngay trong lớp học. Kong dần hiểu thành tích thể thao không chỉ phụ thuộc vào cường độ tập luyện. Tâm lý, căng thẳng, khả năng hồi phục, các mối quan hệ, huấn luyện viên và môi trường đều tác động đến một vận động viên.

Trong quá trình học về não bộ, cô bắt đầu tìm hiểu liệu pháp EMDR, đồng thời tìm đến chuyên gia tâm lý và kiên trì trị liệu trong nhiều tháng. Sau khi tốt nghiệp, Kong quyết định dành thêm một năm để bơi theo cách khác. Cô chủ động liên hệ Đại học Edinburgh (Scotland), nơi từng đào tạo những vận động viên bơi ếch có thứ hạng quốc tế dù không xuất phát từ nền tảng ưu tú. Tại đây, huấn luyện viên Chris Jones đặc b​​iệt quan tâm đến cô. Kong xem đó là những năm tháng đáng nhớ nhất cuộc đời.

Khi giành suất tham dự Olympic Rio 2016, Kong xác định đây là lần thử sức cuối cùng. Vài tuần trước đại hội, cô phải nhập viện vì bệnh đường tiêu hóa và lo lắng về khả năng đạt phong độ tốt nhất. Cô thậm chí bỏ lỡ lễ khai mạc. Khi bước ra bục xuất phát, các giác quan của nữ kình ngư dường như trở nên nhạy bén hơn. Trong khoảnh khắc, cô chỉ còn tập trung vào cuộc đua, nhanh chóng hòa vào âm thanh, chuyển động của đám đông. Kong hoàn thành lượt bơi nhưng không tiến xa hơn. Đó cũng là cuộc đua chuyên nghiệp cuối cùng của cô.

Sau đó, cựu vận động viên bước vào môi trường doanh nghiệp dù chưa từng trải qua kỳ thực tập. Cô làm việc 6 tháng tại Goldman Sachs, 2 năm ở McKinsey & Company và thêm 2 năm tại Estée Lauder. Trong đại dịch Covid-19, Kong theo học online ngành tâm lý học hiệu suất tại Đại học Edinburgh, trước khi lấy bằng MBA tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) và bằng thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ). Tại MIT, một số giáo sư đề nghị cô ở lại giảng dạy. Kong trở thành giảng viên và xây dựng khóa học riêng về thiết kế liên ngành phục vụ tác động xã hội.

Những trải nghiệm đó dẫn đến sự ra đời của Arelyx, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Hong Kong. Doanh nghiệp bắt đầu từ lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ trường học nhận diện, phát triển những năng lực như khả năng phục hồi, phán đoán đạo đức và tính chủ động. Dự án đầu tiên được triển khai tại Catholic Mission School ở Hong Kong vào tháng 9.

Tháng 8, Kong giới thiệu cuốn sách The Unmeasured Human (tạm dịch: Con người không thể đo lường) tại Ủy ban Olympic Quốc tế ở Lausanne (Thụy Sĩ), đúng thời điểm tròn 10 năm kể từ khi cô đại diện Hong Kong tham dự Olympic Rio 2016. Khi giải nghệ, cô từng được hỏi liệu có viết câu chuyện đời mình hay không. Kong từ chối vì cho rằng còn quá trẻ và vẫn muốn tìm hiểu nhiều điều. Sau một thập kỷ, cô mới sẵn sàng nhìn lại hành trình của mình.

Linh Vũ