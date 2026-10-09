Cựu thẩm phán giành giải Nobel Hòa bình 2026

Ủy ban Nobel Na Uy hôm nay (9/10) công bố bà Pillay là chủ nhân Nobel Hòa bình năm 2026 nhờ những đóng góp trong thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Theo ủy ban, giải thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, trong bối cảnh thế giới chứng kiến những thay đổi trong quan hệ quốc tế và gia tăng các cuộc xung đột.

Bà Navanethem “Navi” Pillay. Ảnh: Reuters

Bà Pillay, 85 tuổi, sinh tại Durban, Nam Phi, trong một gia đình có nguồn gốc Tamil Ấn Độ. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.

Năm 1967, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên mở văn phòng luật tại tỉnh Natal, đồng thời là người phụ nữ da màu đầu tiên làm thẩm phán tại Tòa án Tối cao Nam Phi.

Giải Nobel Hòa bình trị giá 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD, dự kiến được trao tại Oslo ngày 10/12, nhân kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập các giải Nobel.