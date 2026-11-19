James Blake thường tranh thủ đọc sách trên máy bay và trước giờ ngủ trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Ray Stubblebine/Reuters.

Trước khi trở thành một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, James Blake (sinh năm 1979) đã được cha mẹ rèn luyện thói quen đọc sách từ nhỏ. Gia đình anh đặc biệt coi trọng giáo dục, thậm chí đặt việc học lên trên thành tích thể thao.

Blake từng tiết lộ cha mẹ thưởng cho anh và anh trai Thomas 25 USD mỗi khi đọc xong 100 cuốn sách. Mẹ anh, Betty Blake, từng theo học ngành văn học Anh. Trong những chuyến đi cùng gia đình, cha mẹ thường tổ chức các trò chơi đánh vần và toán học để khuyến khích hai con học hỏi.

Ban đầu, Blake thừa nhận bản thân phần nào bị ép đọc sách. Tuy nhiên, anh dần tìm thấy niềm vui trong hoạt động này và duy trì sở thích khi trưởng thành.

"Tôi may mắn vì thực sự thích đọc sách", anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Voice of America năm 2006.

Đam mê sách tiểu sử

Khi thi đấu chuyên nghiệp, Blake vẫn duy trì thói quen đọc sách trên máy bay và trước giờ ngủ, bất chấp lịch trình di chuyển dày đặc. Anh đặc biệt yêu thích sách tiểu sử, tò mò về cuộc đời và trải nghiệm của những nhân vật nổi tiếng.

Một trong những cuốn sách để lại ấn tượng với anh là The Jordan Rules (tạm dịch: Những nguyên tắc của Jordan) của Sam Smith, nhà báo thể thao Mỹ. Tác phẩm xuất bản năm 1992, kể về Michael Jordan và đội bóng rổ Chicago Bulls trong mùa giải 1990-1991.

Blake đọc cuốn sách từ khi còn nhỏ và đặc biệt ấn tượng với tinh thần làm việc của Jordan. Dù đã đạt nhiều thành công, huyền thoại bóng rổ Mỹ vẫn luôn muốn chứng minh mình là người chăm chỉ nhất trên sân tập.

Ngoài thể thao, Blake còn quan tâm đến âm nhạc, chính trị và các vấn đề xã hội.

James Blake đặc biệt yêu thích sách tiểu sử, nhất là những tác phẩm viết về các huyền thoại thể thao. Ảnh: Knihobot, BLK MKT Vintage.

Tại Australian Open năm 2003, anh tiết lộ vừa đọc xong một cuốn tiểu sử về Kurt Cobain, thủ lĩnh ban nhạc rock Nirvana, và đang đọc Stupid White Men (tạm dịch: Những người đàn ông da trắng ngu ngốc) của Michael Moore, nhà làm phim kiêm tác giả người Mỹ. Blake mô tả tác phẩm của Moore là một cuốn sách hài hước về chính trị, mang đến những góc nhìn khác về tình hình nước Mỹ.

Thói quen đọc tiểu sử còn giúp Blake nhìn lại những trận đấu của chính mình qua góc nhìn của đối thủ. Anh từng đọc tự truyện Open: An Autobiography của Andre Agassi, trong đó huyền thoại tennis Mỹ kể lại trận tứ kết US Open 2005 giữa hai người.

Trong số những cuốn sách từng đọc, Blake dành tình cảm đặc biệt cho Days of Grace (tạm dịch: Những ngày tháng ân phúc), hồi ký của Arthur Ashe, huyền thoại tennis Mỹ, viết cùng học giả Arnold Rampersad.

Ashe là tay vợt da đen đầu tiên giành chức vô địch đơn nam US Open, Australian Open và Wimbledon. Ông cũng được biết đến với những hoạt động đấu tranh cho quyền công dân và bình đẳng chủng tộc. Blake còn xem Ashe là hình mẫu về trách nhiệm của một vận động viên đối với cộng đồng.

Trở thành tác giả

Niềm yêu thích sách cũng đưa Blake đến với công việc viết lách. Năm 2007, anh cùng nhà báo Andrew Friedman xuất bản Breaking Back: How I Lost Everything and Won Back My Life (tạm dịch: Vượt qua nghịch cảnh: Cách tôi mất tất cả và giành lại cuộc đời).

Cuốn tự truyện kể về giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của Blake, khi anh bị gãy đốt sống cổ sau một tai nạn trên sân tập, mất cha và mắc bệnh zona vào năm 2004. Sau hàng loạt biến cố, anh trở lại thi đấu và vươn lên nhóm những tay vợt hàng đầu thế giới. Tác phẩm lọt vào danh sách sách bán chạy của tờ The New York Times.

Cuốn tự truyện kể về giai đoạn Blake bị chấn thương cổ, mất cha, mắc bệnh zona và hành trình trở lại thi đấu. Ảnh: Observer.

Một thập kỷ sau, Blake tiếp tục xuất bản Ways of Grace: Stories of Activism, Adversity, and How Sports Can Bring Us Together (tạm dịch: Những con đường của lòng nhân ái: Câu chuyện về hoạt động xã hội, nghịch cảnh và sức mạnh kết nối của thể thao) vào năm 2017.

Tên sách được anh chủ ý lấy cảm hứng từ Days of Grace của Arthur Ashe. Tác phẩm tập trung vào những vận động viên sử dụng sức ảnh hưởng để lên tiếng về bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc và các vấn đề xã hội.

Blake còn tích cực tham gia các chương trình khuyến đọc dành cho trẻ em. Năm 2002, anh cùng anh trai Thomas và tay vợt Michael Chang tham gia hoạt động của Washington Tennis & Education Foundation (WTEF), tổ chức giáo dục phi lợi nhuận tại Mỹ. Năm 2006, anh tiếp tục cùng Andy Roddick và Paul Goldstein đọc sách cho khoảng 50 học sinh tiểu học. Blake mong trẻ em nhận được những lợi ích từ việc đọc như chính anh từng trải nghiệm.

James Blake từng vươn lên vị trí số 4 thế giới vào năm 2006. Trong sự nghiệp, anh giành 10 danh hiệu đơn ATP, góp mặt ở chung kết ATP Finals 2006 và cùng đội tuyển Mỹ vô địch Davis Cup năm 2007.

Theo Reuters, tay vợt Mỹ giải nghệ năm 2013, sau sự nghiệp từng đưa anh vào tứ kết Australian Open và US Open. Hiện anh là giám đốc giải Miami Open và bình luận viên của mạng lưới truyền hình thể thao Mỹ ESPN.