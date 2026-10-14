Cứu sống trẻ sơ sinh đẻ rơi tại nhà

Chiều 14/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công trường hợp trẻ sơ sinh đẻ rớt tại nhà, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do suy hô hấp và nhiễm trùng sơ sinh.

Theo thông tin từ bệnh viện, sản phụ L.T.B.A (trú phường Đông Ninh Hòa) mang thai đủ tháng, các lần thăm khám thai trước đó ghi nhận bình thường.

Tuy nhiên, sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh con tại nhà khi không có nhân viên y tế hỗ trợ. Trẻ chào đời nặng 3,5kg nhưng không khóc, gia đình lập tức đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm.

Cứu sống trẻ sơ sinh đẻ rớt tại nhà.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận trẻ còn dây rốn quấn cổ, môi và đầu chi tím tái. Trẻ được xác định suy hô hấp, kèm nhiễm trùng sơ sinh.

Trước tình trạng này, ê-kíp y, bác sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, hỗ trợ thở oxy, sử dụng kháng sinh và chăm sóc tích cực theo chỉ định chuyên môn.

Trong quá trình điều trị, trẻ xuất hiện thêm tình trạng vàng da và được chỉ định chiếu đèn. Sau 10 ngày được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực, sức khỏe trẻ cải thiện rõ rệt. Hiện trẻ tỉnh táo, linh hoạt và bú tốt.

Trường hợp trên một lần nữa cho thấy những nguy cơ đối với sức khỏe, tính mạng của trẻ sơ sinh khi chào đời ngoài cơ sở y tế mà không có sự hỗ trợ kịp thời của nhân viên chuyên môn.

Ngành y tế khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, theo dõi sát các dấu hiệu chuyển dạ và đến cơ sở y tế để sinh con an toàn.

Trường hợp chuyển dạ, sinh con ngoài dự kiến tại nhà, gia đình cần nhanh chóng đưa mẹ và trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, cấp cứu và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.