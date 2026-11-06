Cứu sống trẻ sơ sinh bị sốc sốt xuất huyết nặng

Bé trai 17 ngày tuổi (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng lừ đừ, quấy khóc, mạch nhẹ, tay chân lạnh. Bệnh sử cho thấy, trước đó bệnh nhi đã bị sốt trong 2 ngày nhưng sốt vừa, sốt không liên tục, giật mình khi ngủ và nổi mẩn đỏ trên da. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu và kết quả cho thấy tình trạng tiểu cầu giảm mạnh, dương tính với virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết.

Đến ngày thứ 3, bệnh nhi trở nên lừ đừ, quấy khóc, mạch nhẹ, tay chân lạnh, huyết áp tụt nguy hiểm, còn 60/40mmHg, xuất hiện các chấm xuất huyết ở chân, tay, bụng và da nổi bông. Kết quả xét nghiệm ghi nhận dung tích hồng cầu tăng lên 45% trong khi tiểu cầu giảm còn 24.000/mm³, men gan tăng cao. Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng và rối loạn đông máu.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiến hành điều trị chống sốc tích cực, truyền dịch, máu, tiểu cầu đậm đặc và albumin; đồng thời hỗ trợ chức năng gan, hô hấp. Do bệnh nhi còn quá nhỏ nên việc thiết lập đường truyền gặp khó khăn, nhiều vị trí tiêm truyền xuất hiện bầm tím. Trẻ cũng có biểu hiện nôn ra dịch màu nâu đen, huyết động không ổn định.

Sau 72 giờ điều trị tích cực, tình trạng huyết động và tổn thương gan cải thiện, bệnh nhi không xuất hiện thêm dấu hiệu xuất huyết, tỉnh táo, bú và tiểu khá. Đáng chú ý, trước đó mẹ của bệnh nhi đã mắc sốt xuất huyết và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mẹ xuất viện, bé bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, sốt xuất huyết có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh nhưng thường có biểu hiện không điển hình. Một số trẻ không sốt cao liên tục mà chỉ sốt vừa, sốt không liên tục, dễ nhầm lẫn với nhiễm trùng huyết hoặc các bệnh lý khác. Sốc sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh có thể gây ra tình trạng thoát huyết tương, xuất huyết nặng, suy cơ tim hoặc nhiễm trùng huyết đồng mắc.

Vì vậy, khi trẻ sơ sinh có biểu hiện sốt hoặc bất thường về sức khỏe, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa sơ sinh để được thăm khám, xét nghiệm và xác định nguyên nhân. Việc đánh giá toàn diện, theo dõi sát diễn biến lâm sàng và cận lâm sàng giúp bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp, kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo, hiện tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam vẫn đang có diễn biến phức tạp. Do đó, phụ huynh cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh được ngành Y tế đã khuyến cáo như: loại bỏ vật chứa nước xung quanh khu vực sinh sống, giữ gìn vệ sinh nhà cửa và môi trường, phòng tránh muỗi đốt bằng ngủ mùng (màn), mặc quần áo dài tay, xịt thuốc chống muỗi…