Cứu sống trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi bị thủng dạ dày

Ngày 5/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi bị thủng dạ dày, viêm phúc mạc nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, ngày 15/10, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi nam 2 ngày tuổi, sinh đủ tháng, nặng 2,9 kg, được chuyển từ Bệnh viện Như Xuân trong tình trạng bụng chướng nhiều.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh, tiếp tục hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Ảnh: BVNTH

Theo gia đình, sau sinh trẻ được nuôi bằng sữa công thức và đi phân su bình thường. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, trẻ xuất hiện nôn trớ, bụng chướng tăng dần, quấy khóc nhiều.

Khi nhập viện, trẻ da tái, bụng chướng, dịch dạ dày gợn bẩn và không đại tiện. Kết quả siêu âm ghi nhận dịch tự do giữa các quai ruột, X-quang phát hiện khí tự do trong ổ bụng, nghi thủng tạng rỗng. Các chỉ số nhiễm trùng cũng tăng cao.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Sơ sinh phối hợp với Khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh hội chẩn, thống nhất phẫu thuật cấp cứu. Chẩn đoán sau mổ xác định trẻ bị viêm phúc mạc do thủng dạ dày, một bệnh lý hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.

Theo các bác sỹ, trẻ bị viêm phúc mạc do thủng dạ dày, một bệnh lý hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Ảnh: BVNTH

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh, tiếp tục hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, sử dụng kháng sinh phổ rộng, truyền máu và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

BSCKI. Đỗ Thị Phương, Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh, cho biết, kết quả điều trị có được nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa và tuân thủ chặt chẽ quy trình điều trị. Với trẻ sơ sinh, phẫu thuật cần nhanh chóng, chính xác, đồng thời hồi sức sau mổ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong duy trì hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm trùng.

Sau gần 3 tuần điều trị, khi được 20 ngày tuổi, sức khỏe trẻ cải thiện rõ rệt, bú tốt, bụng hết chướng, vết mổ khô, đại tiện phân vàng bình thường, các chỉ số nhiễm trùng giảm. Bệnh nhi dự kiến được xuất viện trong những ngày tiếp theo.

Sau gần 3 tuần điều trị, khi được 20 ngày tuổi, sức khỏe bé cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVNTH

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ sơ sinh đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện quấy khóc bất thường, li bì, bú kém, nôn nhiều, bụng chướng tăng nhanh hoặc không đại tiện kèm dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, khi trẻ nôn dịch màu xanh, vàng, đen hoặc có máu, gia đình không nên tự ý dùng thuốc hay trì hoãn thăm khám. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn, tính mạng trẻ sơ sinh.