Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, vào lúc 22h23 tối 23/11, người dân đi qua cầu Dã Viên (phường Thuận Hóa) phát hiện một nam thanh niên chới với giữa dòng sông Hương nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo từ Trung tâm 114, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô, 1 xe bán tải và các phương tiện chuyên dụng lập tức đến hiện trường.

Đến 22h27 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tại khu vực móng trụ cầu Dã Viên trong tình trạng kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cấp cứu do nạn nhân bị ngạt nước, có nguy cơ tắc đường thở. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế .

Thông tin ban đầu, nạn nhân là N.Q.M.H. (sinh năm 2002, trú tại phường Hương An). Nhờ được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ứng cứu, sơ cấp cứu kịp thời, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch. Đến sáng 24/11, sức khỏe anh H. đang dần hồi phục.