Cứu sống nữ bệnh nhân 23 tuổi bị vỡ tim sau tai nạn giao thông nguy kịch

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật cấp cứu, xử trí tổn thương vỡ nhĩ phải và triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, giúp nữ bệnh nhân 23 tuổi bị chấn thương tim nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Trước đó, nữ bệnh nhân (23 tuổi) nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng ý thức còn tỉnh nhưng cơ thể mệt lả, đau ngực nhiều, khó thở tăng dần và tụt huyết áp nghiêm trọng.

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt lả, đau ngực nhiều, khó thở tăng dần và tụt huyết áp nghiêm trọng.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và siêu âm cấp cứu tại giường, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim với lượng lớn, gây chèn ép tim cấp. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể khiến tim không thể bơm máu hiệu quả, dẫn đến suy tuần hoàn và đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu đã khẩn trương hội chẩn với Khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim do chấn thương tim, gây tràn máu màng ngoài tim và chèn ép tim cấp, cần phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật mở lồng ngực, êkíp ghi nhận khoảng 200ml máu trong khoang màng ngoài tim, gồm máu không đông và máu cục. Các bác sỹ xác định bệnh nhân có tổn thương vỡ tại nhĩ phải và nhanh chóng tiến hành xử trí, khắc phục tổn thương.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng sốc của bệnh nhân vẫn rất nặng. Người bệnh được chuyển trở lại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu để tiếp tục hồi sức và điều trị chuyên sâu.

Tại đây, êkíp điều trị triển khai đồng thời nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại, trong đó có theo dõi huyết động bằng hệ thống PiCCO, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ và thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi. Sau hai ngày điều trị tích cực, tình trạng tuần hoàn của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, sốc được kiểm soát và người bệnh được rút ống nội khí quản.

Nữ bệnh nhân 23 tuổi sau tai nạn giao thông bị chấn thương tim nguy kịch được các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật cứu sống thành công.

Kết quả đánh giá lại cho thấy bệnh nhân tỉnh táo, không ghi nhận di chứng yếu liệt thần kinh, tình trạng huyết động ổn định và chức năng tim đang dần hồi phục. Theo bệnh viện, bệnh nhân dự kiến có thể xuất viện sau vài ngày nếu tiếp tục tiến triển thuận lợi.

Ths BS Hoàng Văn Tiến - Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), cho biết chấn thương tim là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Với trường hợp này, việc nhanh chóng nhận diện tình trạng chèn ép tim cấp, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, phẫu thuật xử lý tổn thương và triển khai hồi sức tích cực sau mổ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng sống còn của người bệnh.

Trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi hồi phục sau chấn thương tim nghiêm trọng cho thấy vai trò quan trọng của quy trình cấp cứu khẩn trương, sự phối hợp giữa các chuyên khoa và khả năng triển khai các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Đây cũng là yếu tố then chốt trong điều trị những ca chấn thương nặng, diễn biến phức tạp sau tai nạn giao thông.