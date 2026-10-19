Cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Vàm Cống xuống sông Hậu trong đêm

Ngày 19/10/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa phối hợp với người dân kịp thời cứu sống một người phụ nữ nhảy từ cầu Vàm Cống xuống sông Hậu.

Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 18h50’ ngày 18/10/2026, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một người phụ nữ nhảy từ cầu Vàm Cống, đoạn thuộc phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, xuống sông Hậu, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Quang Huy làm Tổ trưởng, cùng các thành viên gồm Trung tá Hồ Chí Dũng, Thiếu tá Nguyễn Công Việt và Thượng úy Lâm Duy Nhân nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra vụ việc, triển khai phương án ứng cứu.

Thời điểm này, dòng nước chảy xiết, trời tối khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cứu người, tổ công tác cùng người dân địa phương đã tìm thấy nạn nhân và đưa lên khỏi mặt nước an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng sử dụng ca nô chuyên dụng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.N. (SN 1989, ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Hiện chị N. đang được theo dõi, chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa An Giang.

Trung tá Tiền Đăng Khoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cho biết bên cạnh tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, vụ việc còn ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của hai người dân là anh Phan Tấn P. và anh Võ Đức Đ.

Theo Trung tá Khoa, sự phối hợp, hỗ trợ phương tiện và cung cấp thông tin kịp thời của người dân đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ giữa dòng sông trong điều kiện trời tối, nước chảy xiết.