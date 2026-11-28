Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cấp cứu, hồi sức tích cực thành công, cứu sống một nữ bệnh nhân 37 tuổi bị sốc mất máu nghiêm trọng do băng huyết sau sảy thai lưu.

Bệnh nhân Đ.T.H. (37 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, ngất xỉu tại nhà.

Trước đó khoảng 2 ngày, chị H. thấy xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo nhưng không kèm đau bụng nên chủ quan không đi khám. Do không theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, bệnh nhân cũng không biết mình đang mang thai.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ, tiếp xúc kém, da và niêm mạc nhợt nhạt nặng; mạch nhanh trên 120 lần/phút, huyết áp tụt sâu còn 80/40 mmHg. Kết quả xét nghiệm xác định tình trạng thiếu máu cấp tính nghiêm trọng.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Bạch Liên, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh BV

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu và Phụ sản đã khẩn trương hội chẩn, chẩn đoán bệnh nhân bị băng huyết, sốc mất máu nặng nghi do sảy thai lưu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân lập tức được hồi sức tích cực, bù thể tích tuần hoàn, truyền khẩn cấp 8 đơn vị khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương, kết hợp dùng thuốc cầm máu và tăng co tử cung. Song song đó, ê-kíp của BS.CKI Tô Thị Kim Quy (Trưởng khoa Phụ sản) và BS.CKI Nguyễn Thị Bạch Liên đã tiến hành nạo buồng tử cung, lấy ra nhiều mô gai rau để xử trí triệt để nguồn chảy máu.

Sau 24 giờ cấp cứu và hồi sức tích cực, bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe chị H. hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Chia sẻ về ca bệnh, BS.CKI Nguyễn Thị Bạch Liên cho biết, băng huyết là biến chứng sản phụ khoa nguy hiểm, thường bắt nguồn từ các bất thường thai kỳ (sảy thai, thai lưu, sót rau) hoặc bệnh lý như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung. Tình trạng này khiến người bệnh mất một lượng máu lớn trong thời gian ngắn, dễ dẫn đến sốc mất máu, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

"Ra máu âm đạo bất thường là dấu hiệu tuyệt đối không được chủ quan, kể cả khi không đau bụng. Máu có thể chảy thất thường, tạm ngừng rồi ồ ạt trở lại. Do đó, việc ngừng chảy máu không đồng nghĩa với hết nguy hiểm. Người bệnh cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm, không tự ý dùng thuốc tại nhà", bác sĩ Liên nhấn mạnh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần theo dõi sát chu kỳ kinh nguyệt để phát hiện sớm việc mang thai cũng như các bất thường thai nghén. Khi có dấu hiệu ra máu âm đạo bất thường, đau bụng hạ vị, hoa mắt, chóng mặt hoặc ngất xỉu, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Ca cấp cứu thành công tiếp tục khẳng định năng lực phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa các chuyên khoa Cấp cứu – Phụ sản – Hồi sức tích cực – Huyết học truyền máu của Bệnh viện Bãi Cháy trong việc xử trí các tình huống sản khoa nguy kịch, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

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