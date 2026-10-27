Cứu sống người đàn ông ngừng tim gần 30 phút do nhồi máu cơ tim

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thủ Đức can thiệp ca cấp cứu nhồi máu cơ tim. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 11/9, ông T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau ngực, tụt huyết áp, nhịp tim chỉ khoảng 30 lần/phút do block nhĩ thất độ ba. Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ lập tức ép tim ngoài lồng ngực, hồi sức tim phổi và sốc điện nhiều lần, sau gần 30 phút, tuần hoàn tự nhiên được khôi phục.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành phải tắc hoàn toàn ở đoạn gần, các nhánh mạch vành khác cũng hẹp nặng. Ê-kíp can thiệp đặt stent động mạch vành phải, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời và bóng đối xung động mạch chủ để hỗ trợ tuần hoàn. Bệnh nhân được thở máy và theo dõi tích cực.

Ngày 12/9, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được và được cai máy thở. Tuy nhiên, đến ngày 15/9, ông xuất hiện đau ngực. Siêu âm tim tại giường ghi nhận dịch màng ngoài tim, nghi ngờ vỡ thành tim thất trái. Các bác sĩ hồi sức tim, tim mạch can thiệp và phẫu thuật tim phối hợp hội chẩn, theo dõi sát diễn biến và siêu âm tim mỗi giờ. Phẫu thuật được tính đến nếu tình trạng người bệnh xấu đi.

Bệnh nhân T. đã hồi phục sau can thiệp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sau nhồi máu cơ tim, vùng cơ tim bị tổn thương có thể suy yếu, dẫn đến biến chứng vỡ thành tim. Nếu máu tràn vào màng ngoài tim gây chèn ép tim, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Đến ngày 28/9, siêu âm không còn ghi nhận dấu hiệu nghi vỡ thành tim, lượng dịch màng ngoài tim còn ít và bệnh nhân được xuất viện. Theo thông tin từ bệnh viện, kết quả kiểm tra sau đó ổn định, sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân trở lại bình thường.

Trở về sau cơn nguy kịch, ông T. cho biết sức khỏe đã cải thiện rõ rệt, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường, chỉ còn cảm giác hơi tê ở tay. Biến cố sức khỏe cũng khiến ông quyết tâm thay đổi lối sống, từ bỏ thuốc lá và tuân thủ điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cho biết kết quả điều trị đạt được nhờ sự phối hợp liên tục từ hồi sức tim phổi, tái thông mạch vành, hỗ trợ tuần hoàn đến theo dõi và xử trí biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi cấp cứu ngay khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt hay mệt lả đột ngột. Người có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim cần khám định kỳ và tuân thủ điều trị.