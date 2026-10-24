Cứu sống người đàn ông Mỹ 73 tuổi nguy kịch sau khi tập thể dục và xông hơi

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chụp ảnh cùng người bệnh sau khi hồi phục. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ngày 23/9, bệnh nhân được người quen phát hiện bất tỉnh sau khi tập thể dục và ở trong phòng xông hơi hơn một giờ. Ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City trong tình trạng sốt 39,5 độ C, tụt huyết áp, phản xạ kém và hôn mê sâu. Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp, ổn định các chỉ số sinh tồn và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não chưa ghi nhận tổn thương cấu trúc mạch máu rõ ràng. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc, suy đa cơ quan và chưa xác định được nguyên nhân. Sau một ngày theo dõi, hội chẩn, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai để điều trị chuyên sâu.

Khi nhập khoa, bệnh nhân được xác định có nhiều biến chứng, gồm tổn thương gan, thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Các tổn thương này khiến quá trình hồi sức phức tạp, đòi hỏi phối hợp nhiều biện pháp điều trị.

PGS.TS.BS Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, cùng bác sĩ Nguyễn Diệp Anh, người trực tiếp điều trị triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Bệnh nhân được thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục (CRRT) hỗ trợ chức năng thận, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời được truyền máu, bù điện giải và hỗ trợ chức năng gan.

Sau thời gian hồi sức tích cực, bệnh nhân dần cải thiện, hết sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và cai máy thở thành công. Chức năng thận, các chỉ số đông máu và tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát. Bệnh nhân có thể tự thở khí phòng, ăn uống qua đường miệng và từng bước phục hồi vận động.

Sau 17 ngày điều trị, ngày 9/10, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ngày 19/10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi thư cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tập thể Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh về quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Trường hợp này cho thấy vai trò của cấp cứu kịp thời và hồi sức tích cực trong điều trị bệnh nhân nguy kịch, đặc biệt khi có tổn thương đồng thời nhiều cơ quan. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả điều trị.