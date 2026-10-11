Cứu sống người đàn ông bị nước cuốn trôi khi thả lưới trên biển

Người đàn ông ôm phao trôi dạt trên biển

Ngày 11.10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cứu anh Hồ Hoàng Anh (SN 1993), trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Đồng Hới, bị trôi dạt trên biển.

Nguyên nhân là do anh Hồ Hoàng Anh bị nước cuốn ra xa bờ khi đi thả lưới.

Lúc 11h35 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo phát hiện một người ngồi trên phao, liên tục vẫy tay kêu cứu tại khu vực cách cửa Nhật Lệ hơn 1 hải lý về phía Đông Bắc. Ngay sau đó, lực lượng Biên phòng đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện ra cứu nạn.

Đến 12h35, xuồng của đơn vị tiếp cận, cứu anh Hoàng Anh và đưa lên xuồng an toàn. Sau khi vào bờ, anh được cán bộ, chiến sĩ kiểm tra sức khỏe. Khi tình trạng ổn định, đơn vị bàn giao anh cho gia đình tiếp tục theo dõi.

Qua vụ việc, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhắc nhở người dân trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh khi lao động, sản xuất trên biển, hạn chế đi biển một mình. Bà con cần chủ động phương án ứng phó sự cố, chấp hành các quy định bảo đảm an toàn để bảo vệ tính mạng và tài sản.