Bệnh viện Nhân dân 115 (Tp.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 40 tuổi trong tình trạng nguy kịch do nhiều vết thương vùng ngực và bụng sau khi bị đâm bằng kéo trong một vụ mâu thuẫn.

Đáng chú ý, mặc dù các vết thương ngoài da đã được khâu kín, không phát hiện đầu kéo hay dị vật lộ ra bên ngoài, nhưng bệnh nhân vẫn diễn tiến nặng với huyết áp tụt dần còn 80/50 mmHg, SpO₂ chỉ 91% và khó thở nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận, Khoa Cấp cứu đã khẩn trương hồi sức, kích hoạt hội chẩn khẩn với chuyên khoa Ngoại và thực hiện chụp CT.

Kết quả chụp CT phát hiện dị vật kim loại sát bờ tim. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân 115

Kết quả bất ngờ phát hiện một dị vật kim loại dài khoảng 8 cm nằm sâu trong lồng ngực trái, đầu nhọn chỉ cách bờ tim 5 mm, kèm tổn thương phổi, tràn dịch – khí màng phổi và rách nhu mô gan.

Trước tình trạng đe dọa tính mạng, ê-kíp phẫu thuật lập tức tiến hành mở ngực cấp cứu, lấy ra một nhánh kéo bị gãy nằm sâu trong lồng ngực, gây rách rộng cả hai thùy phổi trái và chảy máu lượng lớn vào khoang màng phổi.

Các bác sĩ đã khâu phục hồi phổi bị rách, kiểm soát chảy máu, đồng thời phẫu thuật nội soi ổ bụng khâu cầm máu vết thương gan, kết hợp hồi sức tích cực. Sau 4 ngày điều trị, người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định, có thể ăn uống và đi lại.