Cứu sống người dân bị ngộ độc lá ngón ở Nghệ An

Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp cứu sống anh V.B.D. bị ngộ độc lá ngón

Trước đó, ngày 17-10, Trạm Quân dân y Mường Lống (thuộc Đồn Biên phòng Tri Lễ) nhận được tin báo của người dân về anh V.B.D. (sinh năm 1997, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) bị ngộ độc do ăn lá ngón.

Ngay sau khi nhận tin báo, Tổ công tác Trạm Quân dân y Mường Lống khẩn trương phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đến trạm để sơ cấp cứu. Trung tá, bác sĩ quân y Lê Anh Đức (Đồn Biên phòng Tri Lễ) đã điều trị cho nạn nhân bằng bài thuốc do chính mình nghiên cứu, sáng chế, áp dụng hiệu quả trong các trường hợp ngộ độc lá ngón.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ động viên anh V.B.D.

Sau khoảng 30 phút, tình trạng của nạn nhân đã có chuyển biến tích cực. Tổ công tác tiếp tục phối hợp với gia đình chuyển nạn nhân đến Trạm Y tế xã Tri Lễ để cấp cứu, điều trị.

Sau cấp cứu, điều trị, sức khỏe của anh D. đã ổn định

Đến nay, tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, có thể ngồi, nói chuyện, đi lại và ăn uống bình thường.

Theo Đồn Biên phòng Tri Lễ, anh V.B.D. là một trong số nhiều trường hợp bị ngộ độc do ăn lá ngón trên địa bàn trong thời gian qua, được cán bộ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ kịp thời phối hợp cứu chữa thành công.