Cứu sống ngư dân trôi dạt gần 2 ngày trên biển

Ngày 15/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Lý Hòa vừa tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và bàn giao một ngư dân gặp nạn trên biển cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 13/10, ông Nguyễn Tiến Châu (SN: 1970, trú ở thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) từ tàu cá HT-30421-TS xuống thuyền thúng câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt, mất tích.

Đến 5h ngày 15/10, tàu cá QB 22313TS của ông Nguyễn Xuân Thắng (SN: 1970, trú ở thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) cùng hai thuyền viên tình cờ phát hiện ông Châu đang trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5 - 6 hải lý.

Ngư dân Nguyễn Tiến Châu được lực lượng Biên phòng tiếp nhận, thăm khám.

Ngay lập tức, các ngư dân đã cứu vớt, đưa ông Châu lên tàu an toàn. Thời điểm được cứu, ông Châu đã trải qua khoảng 38 giờ lênh đênh trên biển.

Sau đó, ông Thắng thông báo sự việc cho Đồn Biên phòng Lý Hòa. Đến 8h, khi tàu cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa, đơn vị cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có một quân y, tiếp nhận, thăm khám cho ngư dân gặp nạn.

Qua thăm khám, sức khỏe ông Châu bình thường, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã liên hệ với gia đình và UBND xã Thiên Cầm để phối hợp đưa ông trở về. Đến 9h30 cùng ngày (15/10), người thân đã đến đón ông Châu.

Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu cho thuyền viên N.V.D.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS do anh H.M.T. (SN 1986, trú ở xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng gặp sự cố đứt dây tời khi đang khai thác hải sản. Dây tời văng trúng mặt thuyền viên N.V.D. (SN: 1987, trú cùng địa phương), khiến người này bị gãy xương gò má trái, có vết thương hở dài khoảng 10cm.

Ngay sau đó, thuyền trưởng khẩn trương điều khiển tàu vào bờ, đồng thời thông báo cho Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn để được hỗ trợ.

Đến 0h ngày 15/10, khi tàu cập cảng cá Quảng Đông, lực lượng biên phòng cùng quân y đã tiến hành sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN