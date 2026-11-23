Theo Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115, nạn nhân là một người đàn ông trung niên, ngụ tại TP Hồ Chí Minh gặp tai nạn lao động khi đang nằm dưới gầm xe tải để sửa chữa tại một garage. Sự cố bất ngờ khiến một thanh sắt đâm xuyên vào vùng mặt, tại vị trí gò má bên phải.

Các bác sĩ cảnh báo người lao động cần tuân thủ các quy định về an toàn khi làm việc dưới gầm xe. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân 115.

Kết quả chụp CT và X-quang sọ não cho thấy thanh sắt xuyên từ vùng gò má phải, đi sâu vào ổ mắt và nền sọ. Theo các bác sĩ, đây là tổn thương xuyên thấu phức tạp, liên quan đến nhiều cấu trúc quan trọng vùng sọ mặt, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương não và các dây thần kinh.

Trước tình trạng nghiêm trọng của các tổn thương, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã phối hợp với các chuyên khoa Răng Hàm Mặt và Mắt đã thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu.

Sau khi phân tích hình ảnh chẩn đoán và đường đi của dị vật, ê kip phẫu thuật quyết định tiếp cận từ trong hộp sọ, thực hiện mở nửa hộp sọ để tiếp cận nền sọ và vị trí thanh sắt. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp ghi nhận trần ổ mắt và nền sọ bị phá hủy nghiêm trọng, các cấu trúc bên trong ổ mắt phải tổn thương nặng; dây thần kinh thị giác phải bị tổn thương không hồi phục.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật, xử lý tổn thương và phục hồi vùng nền sọ nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật. Đại diện ê kíp phẫu thuật cho biết, đây là trường hợp chấn thương phức tạp do tổn thương đồng thời vùng hàm mặt, ổ mắt và nền sọ.

Theo đó, thách thức lớn trong quá trình phẫu thuật là hình dạng dị vật. Thanh sắt có đầu tù, kèm một khuyết tròn ở giữa nên găm chặt vào xương, gây khó khăn khi lấy ra. Nếu không kiểm soát tốt lực và hướng rút dị vật, quá trình phẫu thuật có thể làm tổn thương não tiến triển hoặc ảnh hưởng thêm đến các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Bên cạnh việc lấy dị vật, phục hồi nền sọ cũng là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ rò dịch não tủy. Đây là biến chứng có thể dẫn đến nhiễm trùng kéo dài, viêm màng não và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến khu vực hồi sức để tiếp tục chăm sóc, theo dõi các chức năng thần kinh và nguy cơ biến chứng.Đại diện Bệnh viện Nhân Dân 115 cũng cho biết, hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng sức khỏe có xu hướng cải thiện.

Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp chấn thương xuyên thấu, kết quả phẫu thuật không chỉ phụ thuộc vào việc lấy được dị vật mà còn đòi hỏi kiểm soát tổn thương não, phục hồi hàng rào bảo vệ nền sọ và hạn chế các biến chứng về sau.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người lao động cần tuân thủ các quy định về an toàn khi sửa chữa ô tô, máy móc và thiết bị cơ khí; cần kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng và trang bị phương tiện bảo hộ phù hợp.

Khi làm việc dưới gầm xe, cần sử dụng cầu nâng hoặc chân chống kê xe chuyên dụng có khả năng chịu tải phù hợp, đặt trên nền vững chắc; không làm việc bên dưới phương tiện chỉ được nâng đỡ bằng kích thủy lực hoặc thiết bị nâng tạm thời.

Đặc biệt, khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng đầu, mặt, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Cần cố định tương đối dị vật, hạn chế di chuyển người bị nạn và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật chuyên sâu để được cấp cứu, xử trí kịp thời.