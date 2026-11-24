Theo thông tin từ Công an TP. Huế, đến sáng 24/11, anh N.Q.M.H. (SN 2002, trú phường Hương An, TP. Huế) đã dần hồi phục sức khỏe sau khi được cứu sống trong tình trạng kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh giữa sông Hương.

Lực lượng chức năng Công an TP. Huế tiến hành cứu nạn người đuối nước giữa sông Hương. Ảnh CTV

Trước đó, vào khuya 23/11, người dân đi qua cầu Dã Viên, phường Thuận Hóa, phát hiện một nam thanh niên bị đuối nước giữa sông Hương, đoạn gần cầu, nên lập tức báo tin cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin từ Trung tâm 114, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô, 1 xe bán tải và phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sơ cứu nạn nhân đuối nước trước khi đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh CTV

Dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Đinh Quang Đạo - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, lực lượng cứu hộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ công an đã phát hiện nam thanh niên tại khu vực móng trụ cầu Dã Viên. Thời điểm này, nạn nhân đã kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cấp cứu do bị ngạt nước, có nguy cơ tắc đường thở. Tiếp đó, anh H. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.