Cứu sống nam bệnh nhân bị đàn ong khoái tấn công, găm hơn 300 mũi đốt

Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân 62 tuổi nhập viện trong tình trạng phản vệ độ II, đối mặt với nguy cơ tổn thương thận cấp và suy đa cơ quan do bị đàn ong khoái tấn công với hơn 300 vết đốt khắp cơ thể.

Trước đó, ngày 6/10, trong lúc đứng xem người thân lấy mật cách tổ hơn 200m, dù đã mặc quần áo che kín, người bệnh vẫn bị đàn ong vỡ tổ lao đến tấn công dữ dội. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau buốt dữ dội, choáng váng, đau bụng với hơn 300 nốt đốt phân bố dày đặc từ vùng đầu, mặt, cổ, ngực, lưng, bụng đến hai tay và vùng mông.

Huy động lực lượng rút hàng trăm ngòi ong và lọc máu khẩn cấp

Nhận định lượng nọc độc quá lớn xâm nhập vào cơ thể có thể nhanh chóng gây tiêu cơ vân, tan máu, suy gan, tổn thương thận cấp và tử vong, ê-kíp Khoa Hồi sức cấp cứu đã lập tức triển khai phác đồ xử trí phản vệ kết hợp điều trị hỗ trợ. Để ngăn nọc độc tiếp tục tiết ra, bệnh viện đã huy động cùng lúc 6 đến 7 nhân viên y tế khẩn trương gắp bỏ toàn bộ ngòi ong còn cắm sâu trên da, đồng thời lấy ra một con ong nằm sâu trong tai bệnh nhân.

BS.CKI Trần Thị Phương Dung, khoa HSCC dặn dò bệnh nhân. Ảnh BV

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của BS.CKII Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, người bệnh được chỉ định thực hiện kỹ thuật lọc máu hấp phụ sớm kết hợp hồi sức tích cực và theo dõi sát các chỉ số tổn thương. Nhờ cấp cứu kịp thời, đến ngày điều trị thứ 7, chỉ số xét nghiệm phản ánh tình trạng tổn thương cơ (creatine kinase - CK) đã giảm sâu từ trên 7.500 U/L xuống còn khoảng 500 U/L, sức khỏe hồi phục tốt và bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Cảnh báo nguy cơ tử vong từ nọc ong và cách xử trí đúng

Theo các bác sĩ, nọc ong chứa nhiều độc tố nguy hiểm có thể kích hoạt phản vệ tức thì hoặc tàn phá cơ quan nội tạng tiến triển trong nhiều giờ, nhiều ngày tiếp theo. Để tránh những tai nạn tương tự, người dân tuyệt đối không tự ý chọc phá tổ ong hoặc đứng gần khu vực khai thác mật khi không có đồ bảo hộ chuyên dụng. Khi bất ngờ bị đàn ong tấn công, cần nhanh chóng che chắn vùng đầu, mặt, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Cơ thể bệnh nhân dày đặc nốt ong đốt. Ảnh BV

Sau khi thoát khỏi đàn ong, việc sơ cứu đúng cách đóng vai trò rất quan trọng. Người bị đốt cần bình tĩnh loại bỏ ngòi ong còn lưu trên da nếu có thể, rửa sạch vết thương bằng nước xà phòng và chườm lạnh qua khăn để giảm đau sưng, tuyệt đối không tự ý đắp lá cây hay bôi các loại thuốc dân gian không rõ nguồn gốc lên vết thương. Khi bị ong đốt hàng loạt hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay, sưng môi lưỡi, khó thở, đau bụng, nôn, choáng váng, nước tiểu sẫm màu, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu 115 để được xử trí kịp thời, không nên chủ quan chờ triệu chứng tự hết.

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