Cứu sống nam bệnh nhân bị 2 thanh sắt đâm xuyên người

Nam L.H.K. (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến BVĐKTƯ Cần Thơ đêm 18/9 trong tình trạng có 2 thanh sắt đâm xuyên qua người. Theo gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy không may ngã vào khu vực công trường xây dựng, bị 2 thanh sắt đâm vào người. Cư dân địa phương hỗ trợ dùng cưa máy cắt đứt 2 thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu rồi chuyển đến BVĐKTƯ Cần Thơ.

Nam bệnh nhân được đưa đến BVĐKTƯ Cần Thơ trong tình trạng bị 2 thanh sắt đâm xuyên người.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do 2 thanh sắt đâm xuyên qua 2 đùi. Một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái; thanh còn lại đâm xuyên mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải.

Trước tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, các bác sĩ kích hoạt quy trình “báo động đỏ nội viện”, hồi sức, truyền máu, giảm đau… Các chuyên Khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động để phẫu thuật, 15 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ lấy 2 thanh sắt ra khỏi người bệnh nhân.

Tại đây, ê kíp Ngoại Tổng hợp thám sát ổ bụng và rút thanh sắt; kết quả ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non, rách mạc nối lớn. Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mở, kiểm tra toàn bộ các quai ruột, ê kíp phát hiện vị trí thủng ruột non; tiến hành cắt đoạn ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Kế tiếp, ê kíp Chấn thương chỉnh hình xử trí các tổn thương vùng đùi và rút dị vật. Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước 4x4 cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ xử lý tổn thương, làm sạch và băng kín. Phẫu thuật viên tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, rửa sạch vết thương và đặt dẫn lưu.

Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định.

Sáng 21/9, bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm đang được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Theo BSCK2 Nguyễn Khắc Nam, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể là một dạng chấn thương nghiêm trọng; đồng thời gây tổn thương xuyên thấu, dập nát mô, dẫn đến nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan. Những trường hợp này thường xảy ra trong các tai nạn có lực tác động mạnh như tai nạn giao thông, tai nạn tại công trường, ngã từ độ cao hoặc trượt ngã...