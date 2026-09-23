Cứu sống hai ca nhồi máu cơ tim trong chưa đầy 24 giờ ngay tại Phú Quốc

Hai ca bệnh nặng được cấp cứu thành công mang tới cho người dân đảo ngọc thêm niềm tin vào năng lực y tế ngày một vững mạnh trên đảo, dần xóa đi suy nghĩ “bệnh nặng phải vào đất liền” vốn đã gắn liền với quan điểm của người dân trên đảo từ nhiều năm qua.

Chạy đua từng phút giành lại sự sống

Với nhiều người dân Phú Quốc, quãng đường biển vào đất liền từng là lằn ranh sinh tử. Ông L.V.Q (65 tuổi) thấm thía điều đó hơn ai hết, bởi ông từng mất mẹ ngay trên chuyến tàu vượt biển đi cấp cứu.

Năm 2020, mẹ ông Q lên cơn nhồi máu cơ tim cấp. Khi ấy, y tế trên đảo chưa thể can thiệp mạch vành, gia đình chỉ còn cách đưa bà lên tàu cao tốc vào đất liền. Nhưng với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua đều quyết định sự sống. Tàu chưa kịp cập bến, người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng.

Sáu năm sau, đến lượt ông Q đứng trước lằn ranh ấy. Đêm 13-9, ông bất ngờ đau thắt ngực dữ dội, cảm giác “như tảng đá, cục gạch đè chặt lên ngực, không thể thở nổi”.

Nâng cao năng lực cấp cứu tại chỗ cho các ca bệnh nặng luôn là nhu cầu cấp thiết của người dân đảo Phú Quốc. Ảnh: SG.

Nhưng lần này, câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. Thay vì lên tàu vượt biển, ông Q được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Quốc (Dương Đông). Tại đây, ông được chẩn đoán nhồi máu cơ tim và được chuyển ngay sang Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc lúc 23h30.

Ngay khi nhận tin báo, ê-kíp Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn nhân lực, trang thiết bị và phòng can thiệp tim mạch (Cath Lab), đồng thời, phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Xác định động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc do huyết khối, ê-kíp tiến hành hút huyết khối, đặt một stent tại vị trí tổn thương, khôi phục dòng máu nuôi tim. Ca can thiệp hoàn tất lúc 3h sáng 14-9. Ông Q đã qua cơn nguy kịch mà không phải rời đảo.

Anh L.M.H, con trai ông Q, xúc động chia sẻ: “Trước đây, y tế trên đảo còn nhiều hạn chế, chưa nơi nào thực hiện được kỹ thuật can thiệp tim mạch, hay đặt stent. May lần này ba tôi được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc nên mới qua khỏi cơn nguy kịch. Nếu việc này xảy ra cách đây một năm, không biết chuyện gì sẽ đến”.

Thử thách với hệ thống cấp cứu trên đảo chưa dừng lại. Ngay trong ngày 14-9, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp tục nhận tin báo từ Trung tâm Y tế Phú Quốc (Dương Đông) về một bệnh nhân nam sinh năm 1968, cũng bị nhồi máu cơ tim. Với sự đồng hành của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được can thiệp ngay trong ngày. Đoạn giữa động mạch liên thất trước được tái thông thành công, người bệnh hồi phục tốt sau thủ thuật.

Ngày 18-9, sau 4 ngày can thiệp, cả hai bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định.

Cả hai ca bệnh đều có sự phối hợp liền mạch giữa các cơ sở y tế trên đảo, cùng sự đồng hành chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: SG.

BS.CK2 Lý Ích Trung, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Cả hai bệnh nhân đều bị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Đây là thể bệnh có nguy cơ tử vong cao, cần được can thiệp tái thông động mạch vành càng sớm càng tốt. Nếu không được xử trí tại Phú Quốc, bệnh nhân phải di chuyển đến các cơ sở y tế có phòng thông tim trong đất liền hoặc thành phố Hồ Chí Minh, mất khoảng vài giờ. Mỗi giờ chậm trễ can thiệp có thể làm tăng nguy cơ tử vong khoảng 5-10%. Điều đáng mừng là cả hai trường hợp đã được xử trí trong thời gian sớm nhất có thể”.

Hai ca can thiệp tim mạch liên tiếp trong chưa đầy 24 giờ là minh chứng rõ nhất cho thấy nếp nghĩ “bệnh nặng phải vào đất liền”, vốn ăn sâu trong tâm trí người dân đảo ngọc, đang từng bước thay đổi.

Điểm tựa y tế chuyên sâu cho đảo ngọc

Điểm chung làm nên thành công của cả hai ca bệnh trên là sự phối hợp liền mạch giữa các cơ sở y tế trên đảo, cùng sự đồng hành chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy - bệnh viện tuyến cuối hàng đầu cả nước.

Ở cả hai trường hợp, thông tin giữa Trung tâm Y tế Phú Quốc (Dương Đông) và Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được kết nối thông suốt. Trong lúc xe cấp cứu đang di chuyển, ê-kíp can thiệp đã chuẩn bị xong máy móc, trang thiết bị. Nhờ đó, người bệnh vừa tới nơi đã được đưa thẳng lên bàn can thiệp, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi.

Đáng chú ý là tinh thần trách nhiệm của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong khuôn khổ hợp tác chuyên môn giữa hai bệnh viện, Bệnh viện Chợ Rẫy đã sắp xếp nhân sự chuyên môn cao bay ra Phú Quốc, trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho ê-kíp tại chỗ.

BS Nguyễn Quang Thắng, Phó Giám đốc Khối Y tế Tập đoàn Sun Group kiêm Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, nhận định: “Thành công của ca can thiệp không chỉ là tái thông động mạch vành bị tắc cho người bệnh, mà quan trọng hơn là khả năng nhận diện sớm, kích hoạt nhanh và phối hợp đồng bộ giữa cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp tim mạch.

Sự sẵn sàng xuyên đêm của nhóm phản ứng nhanh cùng sự phối hợp chuyên môn hiệu quả giữa Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy đã thể hiện năng lực ứng phó thực sự trước những tình huống tim mạch tối khẩn cấp”.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cùng mạng lưới y tế địa phương và bệnh viện tuyến cuối từng ngày khẳng định niềm tin về an toàn y tế cho người dân đảo Phú Quốc. Ảnh: SG.

Theo BS Thắng, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có thể thực hiện can thiệp tim mạch được ngay tại đảo là thay đổi có ý nghĩa đặc biệt. Người bệnh được tiếp cận kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu ngay trên đảo, vào đúng thời điểm sự sống được tính bằng từng phút.

Mô hình liên kết này càng có ý nghĩa khi Trung tâm Y tế Phú Quốc (Dương Đông) và Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đều là đơn vị tham gia bảo đảm y tế cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Việc đón các đoàn nguyên thủ, đại biểu quốc tế cùng lượng lớn du khách đòi hỏi Phú Quốc phải có hệ thống y tế tại chỗ vững vàng, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn do thời tiết biển, hay khoảng cách địa lý.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ tin tưởng: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện sẽ giúp y tế tại đảo ngọc từng bước làm chủ các kỹ thuật cấp cứu phức tạp, tạo thêm nền tảng an toàn cho điểm đến quốc tế nói chung và Hội nghị APEC năm 2027 nói riêng”.

Xa hơn APEC 2027, năng lực y tế chuyên sâu ngay trên đảo còn là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, trong đó xác định phát triển Phú Quốc từng bước thành một cực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, cạnh tranh quốc tế. Bởi một điểm đến toàn cầu không thể chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên, hay hạ tầng nghỉ dưỡng, mà còn cần một nền tảng y tế vững chắc.

Thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp ngay tại chỗ, giữ trọn “thời gian vàng” cho người bệnh, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã cùng mạng lưới y tế địa phương và bệnh viện tuyến cuối từng ngày khẳng định niềm tin về an toàn y tế cho người dân đảo Phú Quốc, đồng thời góp phần tạo nền tảng an toàn để đảo ngọc vững vàng trên hành trình hội nhập quốc tế.