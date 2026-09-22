Cứu sống cụ bà 85 tuổi bị hẹp nặng động mạch cảnh

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện can thiệp nong và đặt stent động mạch cảnh cho cụ bà 85 tuổi. Ảnh: BVCC

Cụ bà N.T.T. có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và rung nhĩ. Gần đây, cụ thường xuyên xuất hiện những cơn chóng mặt bất thường. Nhận thấy sức khỏe của mẹ có dấu hiệu đáng ngại, gia đình đã đưa cụ đến Bệnh viện C Đà Nẵng để thăm khám.

Qua thăm khám, siêu âm doppler và chụp cắt lớp vi tính mạch máu não, các bác sĩ phát hiện cụ bị hẹp nặng động mạch cảnh trong trái do xơ vữa. Đây là tình trạng nguy hiểm bởi động mạch cảnh đóng vai trò chủ chốt dẫn máu lên não.

Khi lòng mạch bị hẹp nghiêm trọng, các mảng xơ vữa hoặc huyết khối có thể làm giảm, thậm chí cản trở dòng máu lên não, làm gia tăng nguy cơ thiếu máu não và nhồi máu não.

Trước tình trạng bệnh nhân cao tuổi và có nhiều bệnh nền, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại Thần kinh và Gây mê hồi sức (Bệnh viện C Đà Nẵng) đã nhanh chóng hội chẩn đa chuyên khoa để đánh giá toàn diện, lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất phương án nong và đặt stent động mạch cảnh bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Đây là kỹ thuật giúp mở rộng vị trí động mạch bị hẹp, đặt stent để duy trì lòng mạch và khôi phục dòng máu lên não mà không cần phẫu thuật mở.

Ca can thiệp được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Các bác sĩ đưa dụng cụ vào lòng mạch, tiếp cận chính xác vị trí hẹp để tiến hành nong và đặt stent động mạch cảnh. Sau thủ thuật, dòng máu qua đoạn động mạch bị hẹp đã được tái thông tốt.

Cụ bà tỉnh táo ngay sau can thiệp, tình trạng chóng mặt cải thiện rõ rệt và sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Theo các bác sĩ, hẹp động mạch cảnh thường liên quan đến quá trình xơ vữa động mạch và có thể tiến triển âm thầm.

Người bệnh có thể chỉ xuất hiện các triệu chứng thoáng qua như chóng mặt, rối loạn thị giác, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó… nhưng cũng có trường hợp đột quỵ xảy ra đột ngột.

Để phòng ngừa đột quỵ, người dân - đặc biệt là người cao tuổi và những người có yếu tố nguy cơ - cần chủ động kiểm soát các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Việc thăm khám, tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường về mạch máu, từ đó có hướng điều trị và theo dõi phù hợp, hạn chế nguy cơ xảy ra biến cố nghiêm trọng.