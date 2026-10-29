Cứu sống cụ bà 77 tuổi nguy kịch vì uốn ván sau vết dằm tre đâm vào tay

Bệnh nhân 77 tuổi hồi phục sau gần 2 tháng điều trị uốn ván toàn thể tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: Bệnh viện C Đà Nẵng cung cấp

Bệnh nhân L.T.M. (77 tuổi) bị dằm tre đâm vào kẽ bàn tay trái khi quét nhà, khoảng một tháng trước khi nhập viện. Vết thương sưng mủ dù đã được vệ sinh tại nhà nhưng chưa lấy hết dị vật.

Bà M. nhập viện sau sự cố ngã gây rách da đầu và chảy máu. Gần một ngày sau, bệnh nhân xuất hiện tình trạng co cứng tay chân, cứng hàm và được chẩn đoán mắc uốn ván toàn thể.

Trong quá trình xử trí vết thương, các bác sĩ phát hiện mảnh dằm tre vẫn còn sót lại ở bàn tay trái. Diễn tiến bệnh nhanh chóng trở nặng với các cơn co cứng toàn thân liên tục, kèm thở rít thanh quản và suy hô hấp.

Bệnh nhân phải mở khí quản cấp cứu, can thiệp thở máy và dùng thuốc giãn cơ liên tục. Quá trình điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc ghi nhận thêm biến chứng viêm phổi do vi khuẩn đa kháng thuốc và rò khí - thực quản.

Sau gần 2 tháng được phối hợp điều trị tích cực từ nhiều chuyên khoa, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở tốt và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại gia đình.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Sơn, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện C Đà Nẵng) cảnh báo vi khuẩn uốn ván có thể xâm nhập qua các vết thương nhiễm bẩn, đặc biệt là vết đâm xuyên hoặc còn sót dị vật. Khi bệnh chuyển sang giai đoạn toàn phát, nguy cơ suy hô hấp và tử vong rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần làm sạch vết thương, đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách và tuyệt đối không tự đào khoét để lấy dị vật nằm sâu. Đồng thời, cần kiểm tra tiền sử tiêm chủng, chủ động tiêm phòng uốn ván và sử dụng huyết thanh kháng uốn ván khi có chỉ định.

Nếu xuất hiện các triệu chứng cứng hàm, khó nuốt hoặc co cứng cơ sau chấn thương, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.