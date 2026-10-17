Cứu sống cụ bà 70 tuổi sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt 60 mũi khi đi làm vườn

Nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu chữa kịp thời cho một trường hợp bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt.

Trước đó, bệnh nhân H.T.S. (70 tuổi, trú tại Minh Đài, Phú Thọ) bị ong vò vẽ đốt tại nhiều vị trí trên cơ thể khi đang làm vườn và vô tình chạm phải tổ ong.

Sau tai nạn, bà S. xuất hiện tình trạng đau buốt dữ dội, kèm khó thở. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cấp cứu. Sau khi được xử trí ban đầu, bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hình ảnh những nốt ong vò vẽ đốt ở lưng bệnh nhân.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh nhưng phản ứng chậm, vật vã, rét run, thở nhanh, có biểu hiện rít thanh quản và ran rít ở phổi. Huyết áp ở mức 180/90mmHg, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) chỉ khoảng 90%.

Qua đánh giá tình trạng lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ độ III do ong đốt, với khoảng 60 nốt trên cơ thể. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã khẩn trương triển khai điều trị theo phác đồ phản vệ của Bộ Y tế.

Bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và diễn biến lâm sàng nhằm kiểm soát tình trạng bệnh, đồng thời phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Các bác sĩ tiến hành đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thiết lập đường truyền động mạch để theo dõi huyết áp liên tục, đánh giá tình trạng huyết động và phục vụ quá trình điều trị.

Bệnh nhân cũng được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván và tiếp tục được chăm sóc tích cực. Sau 5 ngày điều trị và theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe bà S. ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm sau khi bị ong đốt

Ths.BS Bùi Tất Luật - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), cho biết ong đốt với số lượng lớn không chỉ gây đau, sưng tại chỗ mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Nọc ong có khả năng gây phản ứng dị ứng, phản vệ. Đặc biệt, khi bị nhiều nốt đốt cùng lúc, độc tố còn có thể gây tổn thương các cơ quan như gan, thận và hệ cơ. Vì vậy, người bị ong đốt cần được đánh giá toàn diện và theo dõi sát tại cơ sở y tế, ngay cả khi những biểu hiện ban đầu đã thuyên giảm.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau khi điều trị.

Để phòng tránh tai nạn do ong đốt, bác sĩ khuyến cáo người dân không đến gần hoặc chọc phá tổ ong, đặc biệt tại các khu vực vườn cây, vườn rừng và nơi có nhiều ong sinh sống.

Khi bị ong tấn công, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm để tránh bị đốt thêm. Nếu ngòi ong còn lưu lại trên da, cần loại bỏ cẩn thận, tránh bóp hoặc nặn mạnh tại vị trí bị đốt.

Đáng chú ý, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, khò khè, chóng mặt, mệt lả, nôn ói, nổi mẩn ngứa toàn thân hoặc rối loạn ý thức sau khi bị ong đốt, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Người dân không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc chờ các triệu chứng tự thuyên giảm, bởi phản vệ có thể diễn biến nhanh và đe dọa tính mạng.

Trường hợp bệnh nhân vừa qua là lời cảnh báo về nguy cơ từ tai nạn ong đốt, đặc biệt khi bị nhiều nốt cùng lúc. Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, cấp cứu kịp thời và điều trị đúng phác đồ là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.