Cứu sống bệnh nhi 14 tuổi nguy kịch do viêm cơ tim cấp

Có thời điểm, chức năng co bóp cơ tim của bệnh nhi suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu thất trái (EF) chỉ còn 12%, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp sau điều trị qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhi nam, 14 tuổi, quê xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, được tiếp nhận tại Khoa Hồi sức tích cực – Cấp cứu Nhi trong tình trạng viêm cơ tim cấp kèm sốc nhiễm trùng nặng.

Ngay khi nhập viện, trẻ phải thở máy, sử dụng nhiều loại thuốc trợ tim và vận mạch. Kết quả siêu âm tim ghi nhận chỉ số EF còn 47%, cho thấy chức năng co bóp của tim đã suy giảm.

Trong 12 giờ tiếp theo, tình trạng bệnh nhi diễn biến nhanh chóng theo chiều hướng xấu. Trẻ liên tiếp xuất hiện các rối loạn nhịp tim nguy hiểm, tuần hoàn không ổn định, nguy cơ ngừng tim luôn hiện hữu.

Đặc biệt, chỉ số EF giảm sâu xuống còn 12%, khiến chức năng bơm máu của tim gần như không còn đáp ứng được nhu cầu tuần hoàn của cơ thể.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Cấp cứu Nhi đã phối hợp với Khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch, Khoa Hồi sức Tim mạch và Khoa Tim mạch can thiệp khẩn trương hội chẩn, thống nhất triển khai kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) để hỗ trợ tuần hoàn, duy trì sự sống và tạo điều kiện cho cơ tim phục hồi.

Song song với ECMO, ê-kíp điều trị đặt máy tạo nhịp tim tạm thời nhằm kiểm soát các rối loạn nhịp nguy hiểm. Bệnh nhi cũng được lọc máu liên tục để kiểm soát cân bằng dịch, điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa, điện giải và hỗ trợ chức năng thận khi cần thiết.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu, tình trạng bệnh nhi từng bước được cải thiện. Sau 6 ngày, bệnh nhi được cai ECMO thành công; đến ngày thứ 8, trẻ được ngừng thở máy và ngày thứ 10 không còn phải sử dụng thuốc trợ tim, vận mạch.

Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đủ điều kiện chuyển khỏi Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi để tiếp tục theo dõi và phục hồi.