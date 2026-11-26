Đây là chuyên môn mới trong triển khai các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu tại BVĐKTƯ Cần Thơ, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp cầm máu bằng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép triển khai tại khu vực ĐBSCL.

Nam bệnh nhân N.N.A. (SN 2009, ngụ tại xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến BVĐKTƯ Cần Thơ trong tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, tiêu phân đen, đau bụng.

Ê kíp sử dụng hệ thống nội soi ruột non bóng kép xử trí cấp cứu cho bệnh nhân.

Hệ thống nội soi ruột non bóng kép lần đầu tiên triển khai tại ĐBSCL.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm nhập viện bệnh nhân ở tình trạng thiếu máu nặng (huyết sắc tố 4.9 g/dl; giá trị bình thường 12 g/dl đến 15 g/dl), các BS khoa Cấp cứu tiến hành truyền dịch, truyền máu khẩn, thực hiện các xét nghiệm để tìm vị trí xuất huyết tiêu hoá. Kết quả ghi nhận, nội soi dạ dày chưa tìm thấy vị trí xuất huyết, nội soi đại tràng nhiều phân đen lẫn máu đông, trong khi tình trạng chảy máu tiêu hoá của bệnh nhân vẫn tiến triển. Bệnh nhân có chỉ định thực hiện nội soi ruột non bóng kép.

Ê kíp nội soi do BSCK2 Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội tiến hành nội soi ruột non bóng kép, phát hiện một túi thừa Meckel kích thước 4cm, miệng túi thừa có một ổ loét 2cm đang chảy máu, đáy có nhú mạch máu và tiến hành kẹp 4 clip cầm máu. Sau can thiệp kiểm soát được tình trạng xuất huyết tiêu hoá cho bệnh nhân. Quá trình can thiệp chỉ 30 phút, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu và các chế phẩm của máu. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không đau bụng và tiêu phân vàng. Các chỉ số xét nghiệm huyết học đã cải thiện tốt sau 2 ngày điều trị.

Bệnh nhân ổn định sau can thiệp cấp cứu bằng hệ thống nội soi ruột non bóng kép.

Túi thừa Meckel là một bất thường bẩm sinh của ống tiêu hóa ở ruột non, cách van hồi manh tràng khoảng 40–60 cm, có thể tồn tại âm thầm và không gây triệu chứng trong thời gian dài. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, túi thừa có thể gây loét, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí dẫn đến mất máu nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em và người trẻ tuổi.

Theo BSCK2 Nguyễn Thị Quỳnh Mai, ruột non là cơ quan có chiều dài lớn, nằm sâu trong ổ bụng với cấu trúc giải phẫu phức tạp. Do đó, việc khảo sát toàn bộ ruột non bằng các phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường còn nhiều hạn chế. Những bệnh lý như xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu và tổn thương viêm loét ruột non có thể đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Lần đầu tiên tại ĐBSCL, BVĐKTƯ Cần Thơ đã đưa vào hoạt động hệ thống nội soi ruột non bóng kép (Double-Balloon Enteroscopy), mở rộng khả năng khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa chuyên sâu. Nội soi ruột non bóng kép là kỹ thuật nội soi chuyên sâu, sử dụng hệ thống hai bóng được bố trí tại đầu dây nội soi và ống chụp ngoài. Hai bóng được bơm và xả luân phiên, phối hợp với thao tác đẩy và kéo của BS, giúp cố định và rút ngắn các quai ruột, tạo điều kiện đưa ống nội soi tiến sâu vào ruột non. Nhờ cơ chế đặc biệt này, BS có thể tiếp cận những đoạn ruột non mà nội soi dạ dày và đại tràng thông thường khó khảo sát, qua đó nâng cao khả năng phát hiện các tổn thương tiềm ẩn.