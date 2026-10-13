Cứu sống bệnh nhân ung thư gan vỡ khối u, xuất huyết ồ ạt

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống và đi lại được, chức năng thận trở lại bình thường.

Trước đó, bệnh nhân N.C.K. (1960, trú phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định khối u ung thư tại hạ phân thùy 1 gan đã vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Bệnh nhân mất máu cấp, rơi vào hôn mê sâu, đối mặt nguy cơ tử vong cao. Trước tình huống nguy kịch, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các ê-kíp liên quan phối hợp cấp cứu. Các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa phối hợp khoa Gây mê Hồi sức phẫu thuật cắt gan hạ phân thùy 1 để xử lý khối u ung thư. Ca mổ diễn ra trong vòng 3 giờ, thành công kiểm soát chảy máu cấp tính và loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư.Trong tình huống nguy cấp này, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát chảy máu và bảo đảm tính mạng người bệnh. Sau phẫu thuật, do đã trải qua tình trạng mất máu cấp và sốc nặng trước đó, bệnh nhân xuất hiện suy thận cấp, tiếp tục đối mặt với nguy cơ rối loạn huyết động và các biến chứng hậu phẫu. Bệnh nhân được theo dõi, hồi sức tích cực và điều trị lọc máu liên tục.

Sau phẫu thuật, ê-kíp khoa Gây mê Hồi sức đã phối hợp chặt chẽ với khoa Ngoại tiêu hóa để theo dõi sát sao, kiểm soát liên tục tình trạng huyết động, xử lý các rối loạn đông máu, đánh giá nguy cơ chảy máu và rò mạch, đồng thời hỗ trợ điều trị suy thận cấp bằng phương pháp lọc máu liên tục.Nhờ được hồi sức và điều trị tích cực, sau một thời gian lọc máu, chức năng thận của bệnh nhân đã từng bước hồi phục, tình trạng toàn thân cũng cải thiện rõ rệt. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống và đi lại được, chức năng thận trở lại bình thường.