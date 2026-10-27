Cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim nguy kịch

Ngày 27/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch vừa thực hiện thành công ca can thiệp động mạch vành cấp cứu cho anh L.Y.J (35 tuổi).

Trước đó, anh J. xuất hiện triệu chứng đau ngực và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, huyết động không ổn định và có biểu hiện sốc tim.

Nam bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC

Kết quả điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh ST chênh lên tại các chuyển đạo DII, DIII và aVF, điển hình của nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Nhận định đây là trường hợp cấp cứu tim mạch có nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai hồi sức, hỗ trợ tuần hoàn và chuyển bệnh nhân đến phòng can thiệp mạch vành cấp cứu.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành tái thông động mạch vành phải và đặt thành công một stent tại vị trí tắc nghẽn. Sau can thiệp, dòng máu nuôi cơ tim được khôi phục, tình trạng huyết động cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định và bệnh nhân đã được ngừng sử dụng thuốc vận mạch.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp thường biểu hiện bằng cơn đau thắt hoặc đè nặng vùng ngực, có thể lan lên vai, cánh tay, cổ, hàm hoặc ra sau lưng, kèm theo khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc chóng mặt. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, người dân cần nhanh chóng liên hệ cấp cứu 115 để được đưa đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch, tuyệt đối không chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.

Bệnh nhân nặng 110kg, tương ứng với chỉ số khối cơ thể (BMI) 39 (thuộc nhóm béo phì độ II). Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng, thường đi kèm với rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đề kháng insulin và đái tháo đường type 2, góp phần thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch vành.