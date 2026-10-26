Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim trên đường chuyển viện

Chiều 26.10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, bị ngừng tim, ngừng thở khi trên đường đến bệnh viện.

Ông P.V.C. (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị ngừng tim khi trên đường đến Bệnh viện cấp cứu

Theo đó, ông P.V.C. (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị nặng ngực, khó thở và được gia đình đưa đến một cơ sở y tế ở địa phương. Tại đây, bệnh viện chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim cấp và được chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, trên đường chuyển viện còn khoảng 10 phút nữa là đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thì ông C. bất ngờ ngừng tim, ngừng thở.

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu nhanh chóng hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực.

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, một tình trạng tim mạch cấp tính có nguy cơ tử vong cao nếu không được tái thông mạch vành kịp thời.

Ngay lập tức, ông C. được chuyển khẩn đến phòng DSA để chụp và can thiệp mạch vành. Tại đây, các bác sĩ tiến hành can thiệp động mạch vành, đặt stent động mạch vành phải nhằm tái lập dòng máu nuôi cơ tim. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân còn xuất hiện block nhĩ thất độ III và cần đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Theo BS CKII Đỗ Văn Phẩm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long), hồi sức sau ngừng tim không chỉ dừng lại ở việc “cứu sống”, bởi khi ngừng tim thì thiếu máu toàn thân gây ra những thay đổi cực kỳ phức tạp.

Ngay cả sau khi khôi phục được tuần hoàn tự nhiên, bệnh nhân vẫn đối mặt nguy cơ tổn thương não, rối loạn chức năng tim và phản ứng hệ thống của cơ thể do thiếu máu. Vì vậy, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức trong tình trạng rất nặng.

Bằng các biện pháp chuyên môn được triển khai đúng lúc, đúng quy trình… Sau khi được cấp cứu và điều trị, ông C. đã có tiến triển và hồi phục rất tốt.

Niềm vui của ông C. và gia đình sau khi ông được các bác sĩ cứu sống và sức khỏe đang dần hồi phục

BS CKII Đỗ Văn Phẩm chia sẻ thêm, nhồi máu cơ tim cấp có thể diễn tiến rất nhanh và gây ra các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp, sốc tim, ngừng tuần hoàn, thậm chí tử vong.

Vì vậy, khi xuất hiện những triệu chứng nặng ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt bất thường, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm… bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp tim mạch càng sớm, càng tốt.

Trường hợp của ông P.V.C. cho thấy ý nghĩa của chuỗi cấp cứu liên tục từ hồi sinh tim phổi, tái lập tuần hoàn đến can thiệp mạch vành và hồi sức sau ngừng tim. Mỗi khâu đều cần được triển khai nhanh chóng với sự phối hợp chặt chẽ, nhằm gia tăng cơ hội sống và khả năng hồi phục cho bệnh nhân.