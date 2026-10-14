Cứu sống bệnh nhân ngộ độc cá nóc

Tổ công tác của Công an xã Ninh Châu phát hiện, đưa người dân bị ngộ độc đi cấp cứu - Ảnh: CAXNC

Ngày 14/10, bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết, bệnh nhân H.V.S. (38 tuổi, trú xã Cam Hồng) đã được xuất viện sau hơn 1 ngày điều trị ngộ độc cá nóc.

Trước đó, ngày 12/10, trong quá trình kiểm tra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Định, xã Ninh Châu, Công an xã Ninh Châu phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện anh S. trong tình trạng hôn mê, tím tái tại khu vực bờ biển.

Nạn nhân được đưa đến Trạm Y tế Hải Ninh sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh cấp cứu. Theo bác sĩ Lê Văn Hương, Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh, khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện lừ đừ, mệt lả, yếu cơ tứ chi, cứng cơ hàm.

Qua khai thác thông tin ban đầu, bệnh nhân cho biết trong lúc di chuyển dọc bờ biển, phát hiện cá nóc chết trên bãi biển nên nướng ăn. Sau khi ăn, xuất hiện các triệu chứng bất thường rồi gục xuống bãi biển. Bệnh nhân được truyền dịch, hỗ trợ thở oxy và chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới điều trị.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: CAXNC

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận những triệu chứng điển hình của ngộ độc cá nóc và triển khai các biện pháp điều trị hỗ trợ, thải độc. Sau hơn 1 ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Qua đánh giá lâm sàng, khi tình trạng ngộ độc được kiểm soát, bệnh nhân được chỉ định xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, thịt cá nóc chứa độc tố tetrodotoxin cực mạnh, tấn công nhanh vào hệ hô hấp và rất dễ gây tử vong. Độc tố này không bị phá hủy ở nhiệt độ thông thường, nên việc nấu chín hay phơi khô đều không an toàn. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, người dân tuyệt đối không đánh bắt, chế biến, mua bán hoặc sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, khi có các biểu hiện bất thường, như: Tê môi, buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, khó thở... cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.