Cứu sống bệnh nhân lóc tách động mạch chủ cấp tính type A liên quan hội chứng Marfan

Bệnh nhân Nguyễn A.T được chăm sóc sau ca phẫu thuật. Ảnh ĐQ.

Theo bệnh viện, bệnh nhân là A.T (SN 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội vùng sau xương ức, lan xuống bụng.

Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp CTA, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ ngực và hở nặng van động mạch chủ. Đây là tổn thương nghiêm trọng, liên quan đến hội chứng Marfan - bệnh di truyền mô liên kết do đột biến gen.

Tình trạng lóc tách đã gây biến chứng tắc động mạch thận phải và động mạch chậu trái. Hình ảnh CTA ghi nhận tổn thương tiến triển vào động mạch cảnh chung hai bên, động mạch dưới đòn trái và gốc động mạch vành hai bên.

Trước tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Các bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch phối hợp Khoa Gây mê Hồi sức thực hiện ca mổ kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ, kết hợp nhiều kỹ thuật phức tạp để xử trí tổn thương động mạch chủ và các biến chứng liên quan.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân A.T đã tỉnh táo, không yếu liệt, huyết động ổn định, tình trạng thiếu máu chân trái không còn. Ảnh ĐQ.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, không yếu liệt, huyết động ổn định, tình trạng thiếu máu chân trái không còn. Chức năng gan, thận đang dần cải thiện. Ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhân đã có thể ăn uống và tự đi lại trong phòng.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Hải, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng, lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A liên quan hội chứng Marfan có tỷ lệ tử vong cao lên tới khoảng 50% trong 24-48 giờ đầu nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng chưa tuân thủ điều trị tốt. Tăng huyết áp được xem là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của lóc tách động mạch chủ.

“Do hội chứng Marfan có tính chất di truyền, khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh, các thành viên trong gia đình cần được tầm soát, đặc biệt đánh giá hệ tim mạch và động mạch chủ bằng siêu âm tim.

Người bệnh cần theo dõi định kỳ và kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc phát hiện và điều trị kịp thời hội chứng Marfan cùng tăng huyết áp sẽ giúp tránh biến chứng lóc tách động mạch chủ nặng nề, giảm nguy cơ tử vong”, BSCKII Nguyễn Minh Hải khuyến cáo.