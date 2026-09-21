Cứu sống bệnh nhân lóc động mạch chủ ngực liên quan hội chứng Marfan

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn A.T (sinh năm 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được đưa đến BV Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội vùng sau xương ức và lan xuống bụng. Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm và chụp CTA (Computed Tomographic Angiography - kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính mạch máu, dùng tia X và thuốc cản quang tĩnh mạch để tạo ra hình ảnh chi tiết 3D của hệ thống mạch máu trong cơ thể).

Các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch (BV Đà Nẵng) tham khám cho bệnh nhân Nguyễn A.T sau ca phẫu thuật.

Qua đó, các bác sĩ BV Đà Nẵng phát hiện bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ ngực và hở nặng van động mạch chủ. Đây là tổn thương nghiêm trọng, có liên quan đến hội chứng Marfan.

Đáng chú ý, tình trạng lóc tách động mạch chủ này đã gây biến chứng tắc động mạch thận phải và chậu trái. Hình ảnh CTA còn ghi nhận tổn thương lóc tách đã tiến triển vào động mạch cảnh chung hai bên, động mạch dưới đòn trái và gốc động mạch vành hai bên.

Trước tình trạng nguy kịch đe doạ tính mạng, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch phối hợp với khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật, kết hợp nhiều kỹ thuật phức tạp đồng thời nhằm xử trí tổn thương động mạch chủ và các biến chứng liên quan.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ. Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân đã tỉnh, không yếu liệt, huyết động ổn định, tình trạng thiếu máu chân trái không còn. Chức năng gan, thận đang dần cải thiện. Ngày thứ hai sau mổ bệnh nhân đã có thể ăn uống và tự vận động đi lại trong phòng.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Hải (Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, BV Đà Nẵng), trường hợp tổn thương lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính này có liên quan đến hội chứng Marfan (bệnh di truyền mô liên kết liên quan đột biến gen), tỷ lệ tử vong cao, khoảng 50% trong 24-48 giờ đầu từ khi khởi phát nếu không được điều trị phẫu thuật kịp thời.

Điều đáng lưu ý, người bệnh này có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp nhưng chưa tuân thủ điều trị tốt. Theo các khuyến cáo, hiện nay tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của lóc tách động mạch chủ.

BSCKII Nguyễn Minh Hải khuyến cáo, do hội chứng Marfan có tính chất di truyền nên khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh, các thành viên trong gia đình cũng cần được tầm soát, đặc biệt là đánh giá hệ tim mạch và động mạch chủ dựa vào siêu âm tim.

“Người bệnh cần được theo dõi định kỳ và kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc phát hiện và điều trị kịp thời hội chứng Marfan và tăng huyết áp sẽ giúp tránh được biến chứng lóc tách động mạch chủ nặng nề, giảm thiểu nguy cơ tử vong cho người bệnh”, BSCKII Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh.