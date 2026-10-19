Cứu sống bệnh nhân gặp biến chứng ngoại khoa hiếm gặp

Xử lý, can thiệp kịp thời cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho nhiều đờm có mùi hôi bất thường giống mùi phân, được chẩn đoán ban đầu là nhiễm khuẩn huyết và áp xe phổi.

Bác sĩ Tạ Quang Hiện, Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh nhân có tiền sử u đại tràng trái, từng phẫu thuật cắt u tại cơ sở y tế địa phương cách đây khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, sau can thiệp, người bệnh liên tiếp gặp biến chứng. Cách thời điểm vào viện 2 tháng, bệnh nhân tiếp tục phải mổ nội soi gỡ dính ruột do tắc ruột. Cơn đau bụng không dứt, bệnh nhân được chẩn đoán rò miệng nối đại tràng và phải phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo bên trái.

Khoảng 10 ngày trước khi chuyển đến tuyến trung ương, người bệnh sốt cao li bì, ho khạc đờm nhiều kèm mùi hôi khó chịu. Dù đã được điều trị nội khoa 2 ngày tại tuyến dưới nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực và bụng ghi nhận hàng loạt tổn thương phối hợp nghiêm trọng: Ổ áp xe lớn ở thùy dưới phổi phải, thủng cơ hoành, ổ áp xe vùng dưới gan do thủng đại tràng phải, cùng tình trạng rò miệng nối đại tràng trái và ổ dịch vùng thành bụng.

Bác sĩ Tạ Quang Hiện phân tích, điểm đặc biệt nguy hiểm ở ca bệnh này là tổn thương trong ổ bụng đã tạo thành một đường rò bất thường đi qua cơ hoành lên khoang ngực. Cơ chế này khiến dịch nhiễm khuẩn từ ống tiêu hóa tràn lên màng phổi, hình thành ổ áp xe lớn dẫn đến việc bệnh nhân ho ra đờm có mùi đặc trưng.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp đe dọa tính mạng, bệnh viện đã khẩn trương huy động đồng thời hai kíp phẫu thuật chuyên khoa lồng ngực và ổ bụng để triệt tiêu nguồn nhiễm khuẩn.

Kíp phẫu thuật lồng ngực tiến hành mở ngực, làm sạch và dẫn lưu ổ áp xe phổi phải. Ngay sau đó, kíp phẫu thuật ổ bụng vào cuộc thám sát, phát hiện lỗ thủng tại đại tràng phải lan lên vùng dưới gan, hoại tử gây thủng cơ hoành và thông lên lồng ngực. Đáng chú ý, vị trí rò dịch tiêu hóa thực sự nằm ở miệng nối đại tràng trái từ lần mổ cắt u trước đó.

Các phẫu thuật viên đã tiến hành hạ dây chằng gan, bộc lộ và khâu phục hồi thành công lỗ thủng cơ hoành qua đường bụng, làm sạch toàn diện ổ viêm. Đồng thời, hai vị trí tổn thương ở đại tràng phải và đại tràng trái được đưa ra ngoài làm hậu môn nhân tạo nhằm kiểm soát triệt để nguồn nhiễm khuẩn.

Cẩn trọng trong quá trình can thiệp cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Sau hơn 5 giờ căng thẳng trong phòng mổ, ca phẫu thuật đã thành công. Sau can thiệp 10 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, cai được máy thở và bước sang ngày thứ hai các chỉ số huyết động đều ổn định, bước đầu vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Qua ca bệnh trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo: Người bệnh sau phẫu thuật đường tiêu hóa cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch tái khám định kỳ. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, bụng chướng, rò rỉ dịch vết mổ, sốt kéo dài hoặc kèm theo các biểu hiện hô hấp như ho dai dẳng, khạc đờm có mùi lạ, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa sâu để được kiểm tra và can thiệp kịp thời.